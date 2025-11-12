Расследования

«Снисхождения не заслуживает»: присяжные признали водителя BMW Пака виновным

Расследования 12.11.2025 17:03
12.11.2025 17:03


В Волгограде сегодня, 12 ноября, присяжные вынесли свой вердикт по уголовному делу в отношении 74-летнего водителя BMW Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», единогласно заседали признали Пака виновным в предъявленном ему обвинении – а именно в совершении убийства Екатерины Буравлевой. 

Как ранее сообщало ИА «высота 102», сегодня в суде выступили все защитники Пака, прокурор и сам обвиняемый с последним словом, адресованным присяжным заседателям. После этого судья Дмитрий Туленков утвердил четыре вопроса, на которые предстояло ответить присяжным заседателям после удаления в совещательную комнату. 

По итогу совещания вердикт присяжных озвучила одна из них. 

Вопрос №1: 

– Доказано ли, что 22 октября 2024 года в период с 15-ти часов до 15-ти часов 10 минут на проезжей части дороги между домами по улице Степная и улице Большая Дзержинского района Волгограда произошел наезд и переезд колесом автомобиля на Буравлеву Е.О., в результате чего ей причинены телесные повреждения, в том числе тупая сочетанная травма головы, грудной клетки, живота, сопровождающаяся множественными повреждениями костей скелета и внутренних органов и осложнившаяся травматическим и геморрагическим шоком, отеком головного мозга, отеком легких, развитием двусторонней пневмонии и полиорганной недостаточностью, от которых она скончалась 29 ноября 2024 года. 

Ответ: 

– Да, доказано. Единогласно.  

Вопрос №2: 

– Доказано ли, что указанные в первом вопросе действия совершил Пак А.В. при следующих обстоятельствах: Пак А.В., управлял автомобилем BMW X7 и видел, что Буравлева О.Е. покинула свой автомобиль после произошедшего между ними диалога при разъезде транспортных средств на узком участке проезжей части и пытается не допустить оставления места наезда управляемого им автомобиля на ее стоявший автомобиль, для чего подбежала к его автомобилю, потребовала не покидать место дорожно-транспортного происшествия, несколько раз ударила рукой по задней левой двери машины, а затем попыталась открыть дверь водителя и находится в непосредственной близости от его автомобиля, что создавало опасность для ее жизни и здоровья? Воспрепятствовав этому и заблокировав дверь автомобиля, [Пак А.В], с ускорением начал движение транспортного средства, а затем, несмотря на то, что Буравлева Е.О. продолжала держаться за ручку водительской двери и сопровождала автомобиль, в быстром темпе совершил при отсутствии необходимости, обусловленной дорожной обстановкой маневр вправо, в результате чего Буравлева Е.О. упала, чем совершил наезд, а затем совершил через упавшую Буравлеву, и тем не менее, не остановился, а покинул место происшествия. 

Ответ: 

– Да, доказано. Единогласно.

Вопрос №3:   

– Виновен ли Пак А.В. в совершении действий, признанных доказанными.

Ответ: 

– Да, виновен. Единогласно.

Вопрос №4: 

– Заслуживает ли Пак А.В. снисхождения? 

Ответ: 

– Нет, не заслуживает. Единогласно. 

По итогам прошедшего заседания супруг погибшей под колесами иномарки Екатерины Буравлевой Евгений  заявил СМИ, что удовлетворен решением присяжных. 

Напомним потерпевшие и гособвинение настаивают в Волгоградском областном суде на справедливом приговоре в отношении Александра Пака, а это согласно предъявляемому  обвинению, – до 20 лет лишения свободы. 

Согласно российскому законодательству, окончательное решение по уголовному делу будет позже озвучено Волгоградским облсудом. Следующее заседание состоится на новой неделе.  

