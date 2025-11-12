Расследования

Суд ужесточил приговор цыганам, избившим битой и ногами водителя на АЗС в Михайловке

Расследования 12.11.2025 12:23
0
12.11.2025 12:23


Волгоградский областной суд ужесточил приговор трем жителям Михайловки, которые зимой 2024 года в ходе конфликта из-за очередности на АЗС избили водителя. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, условное наказание двоим осужденным заменено на реальное лишение свободы.

Конфликт между водителями из-за очередности на заправке, расположенной на улице Крупской в Михайловке, произошел 21 декабря 2024 года. 

Следствием и судом установлено, что осужденные Панченко Ян, Виктор и Тая, которые были на автомобиле марки «ВАЗ 21099», напали на водителя Chery Tiggo. Виктор Панченко схватил мужчину сзади руками и удерживал его, а в это время Тая Панченко ударила водителя бейсбольной битой по спине. Когда мужчина упал на землю, Тая Панченко нанесла ему еще четыре удара по спине. После этого Ян и Виктор Панченко принялись избивать лежащего мужчину, нанеся ему не менее 13 ударов ногами по голове. Затем Ян еще три раза ударил потерпевшего ногой в грудь. Избив водителя иномарки, цыгане скрылись. 

- В ходе рассмотрения дела Панченко Ян вину в совершении преступления не признал, Панченко Виктор и Тая признали вину частично, - сообщили в облсуде.

Михайловский районный суд признал всех троих виновными по двум статьям УК РФ: ст. 116 (Побои) и ч. 2 ст. 213 (Хулиганство). Ранее сообщалось, что им может грозить до 8 лет тюрьмы.

Однако Яна и Виктора Панченко приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно каждого, а Таю Панченко – к ограничению свободы на 1 год. Такое наказание было обжаловано прокурором.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Михайловского районного суда Волгоградской области в отношении Панченко Яна и Виктора изменил, исключив из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определив им местом отбытия наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в облсуде.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.11.2025 13:22
Расследования 12.11.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2025 12:23
Расследования 12.11.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2025 09:48
Расследования 12.11.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 17:13
Расследования 11.11.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 16:16
Расследования 11.11.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2025 13:19
Расследования 11.11.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 12:21
Расследования 10.11.2025 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 09:51
Расследования 10.11.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2025 07:40
Расследования 10.11.2025 07:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 13:09
Расследования 07.11.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 13:02
Расследования 07.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2025 10:43
Расследования 07.11.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2025 18:44
Расследования 06.11.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2025 17:41
Расследования 06.11.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.11.2025 18:43
Расследования 05.11.2025 18:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:44
Волгоградский Детфонд объявил о приеме заявок на участие в литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
13:22
«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словомСмотреть фотографии
12:29
Блондинку на посту и.о. ректора ВГИИКа сменила яркая брюнеткаСмотреть фотографии
12:23
Суд ужесточил приговор цыганам, избившим битой и ногами водителя на АЗС в МихайловкеСмотреть фотографии
11:30
Партию газоанализаторов для коммунальщиков закупили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:59
Разучились водить? В Волгограде вновь попал в больницу пассажир троллейбусаСмотреть фотографии
10:51
Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мышиСмотреть фотографии
10:34
Пассажирка авиарейса Анталья-Волгоград лишилась 1,4 тысячи евроСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде осудят убившего двоих друзей водителя «Лады»Смотреть фотографии
09:48
Саратовский олигарх Качуровский попросил смягчить 3,5 года «строгача»Смотреть фотографии
09:44
В Волгограде 720 кг костей перемололи в тонну фаршаСмотреть фотографии
09:38
От производителя – потребителю: Олег Савченко – о перспективах экспорта волгоградского зерна в Азию через порт ОляСмотреть фотографии
09:30
Волгоградка получила за самоподключение штраф, превышающий долг за светСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде задержали скупщика банковских картСмотреть фотографии
08:29
Портрет жертвы мошенников нарисовали волгоградские банкирыСмотреть фотографии
08:17
«Это необъяснимо»: высочайшего уровня магнитная буря ударит по волгоградцамСмотреть фотографии
07:46
Останки 17 красноармейцев обнаружили волгоградские поисковикиСмотреть фотографии
07:37
Угроза миновала: 22 украинских БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:16
Волгоградская область планирует получить 5,89 млн рублей от приватизацииСмотреть фотографии
06:45
«Свадебную карусель» в ЦПКиО Волгограда установят к Новому годуСмотреть фотографии
06:23
Волгоградка Валентина Рясова одержала вторую победу на этапах Кубка мира по триатлонуСмотреть фотографии
06:03
Угроза беспилотной опасности сохраняется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Дожди зарядят в Волгоградской области с 12 ноябряСмотреть фотографии
21:33
Под Волгоградом подростку присудили 200 тысяч за сломанную челюсть ровесникаСмотреть фотографии
21:16
В Волжском скончался известный футбольный тренер Евгений ФедорищевСмотреть фотографии
20:42
Способные все закончились? В Волгограде четвертый раз ищут реставратора зала обкома КПСССмотреть фотографии
20:18
Коллеги Оксаны Лукониной прокомментировали ее уход из ВГИИКаСмотреть фотографии
19:59
Волгоградские пловцы берут медали на чемпионате РоссииСмотреть фотографии
19:49
В ВолгГМУ бюджетные места заменят на целевыеСмотреть фотографии
18:54
«Мы даже не выполняем план»: нашумевшая «черная пятница» не оправдала ожиданий продавцов из ВолгоградаСмотреть фотографии
 