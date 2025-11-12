Суд ужесточил приговор цыганам, избившим битой и ногами водителя на АЗС в Михайловке

Волгоградский областной суд ужесточил приговор трем жителям Михайловки, которые зимой 2024 года в ходе конфликта из-за очередности на АЗС избили водителя. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, условное наказание двоим осужденным заменено на реальное лишение свободы.

Конфликт между водителями из-за очередности на заправке, расположенной на улице Крупской в Михайловке, произошел 21 декабря 2024 года.

Следствием и судом установлено, что осужденные Панченко Ян, Виктор и Тая, которые были на автомобиле марки «ВАЗ 21099», напали на водителя Chery Tiggo. Виктор Панченко схватил мужчину сзади руками и удерживал его, а в это время Тая Панченко ударила водителя бейсбольной битой по спине. Когда мужчина упал на землю, Тая Панченко нанесла ему еще четыре удара по спине. После этого Ян и Виктор Панченко принялись избивать лежащего мужчину, нанеся ему не менее 13 ударов ногами по голове. Затем Ян еще три раза ударил потерпевшего ногой в грудь. Избив водителя иномарки, цыгане скрылись.

- В ходе рассмотрения дела Панченко Ян вину в совершении преступления не признал, Панченко Виктор и Тая признали вину частично, - сообщили в облсуде.

Михайловский районный суд признал всех троих виновными по двум статьям УК РФ: ст. 116 (Побои) и ч. 2 ст. 213 (Хулиганство). Ранее сообщалось, что им может грозить до 8 лет тюрьмы.

Однако Яна и Виктора Панченко приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно каждого, а Таю Панченко – к ограничению свободы на 1 год. Такое наказание было обжаловано прокурором.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Михайловского районного суда Волгоградской области в отношении Панченко Яна и Виктора изменил, исключив из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определив им местом отбытия наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в облсуде.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.