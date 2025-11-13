В Волгограде владелицу маршруток оштрафовали за водителя-нелегала





В Волгограде Ространснадзор оштрафовал владелицу межмуниципального маршрута «г. Волгоград — ст. Алексеевская». По информации контролирующей структуры, предпринимательница использовала для организации перевозок труд водителей-нелегалов.

- Установлено, что 30 июля 2025 года ИП Борисовой Е. Н. осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту «г. Волгоград — ст. Алексеевская Волгоградской области» автобусом Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя, не состоящего в официальных трудовых отношениях, - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, своими действиями коммерсантка нарушила лицензионные требования, что могло сказаться на качестве оказания услуг по перевозке пассажиров, а также их безопасности. Постановлением Центрального районного суда Волгограда владелице маршруток назначен штраф в 200 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»