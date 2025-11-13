31-летнего волгоградца задержали за запретное видео с детьми











В Волгограде оперативниками задержан подозреваемый в незаконном обороте порнографических материалов. 31-летний мужчина распространял в интернете порнографические материалы с изображением несовершеннолетних.

Волгоградец скачал на свой мобильный телефон запрещенный контент из теневого сегмента интернета, на которых изображены несовершеннолетние. После чего, распространил их в одной из социальных сетей, отправив сообщения пользователям.

В ходе обысков полицейские изъяли у подозреваемого сетевое устройство и средства мобильной связи.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ – «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», сообщили в главке МВД.



