Волгоградские фермеры взяли больше всех наград на «Золотой осени-2025»

Экономика 13.11.2025 15:05
Волгоградская область возглавила рейтинг регионов по количеству наград, полученных за участие в конкурсах, проводимых департаментом растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025».

За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства волгоградские конкурсанты получили 19 наград, опередив ближайших соперников (Республики Татарстан и Башкортостан) более, чем в два раза.
Волгоградские растениеводы и ученые получили 5 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. Наград высшей пробы удостоены: ООО «Гелио-Пакс-Агро», ИП глава К(Ф)Х Алексей Земцов, ОАО «Новокондрашовское» - «За достижение высоких показателей в производстве зерновых и зернобобовых культур»; ИП глава К(Ф)Х Павел Чердынцев – «За достижение высоких показателей в производстве картофеля», а также ИП Игорь Кривчиков – «За достижение высоких показателей в производстве овощных культур открытого грунта».

Напомним, с учетом ранее полученных наград за победу в конкурсах главного российского агропромышленного форума «Золотая осень» в копилке нашего региона их уже около 60,  из которых – 25 золотых медалей. Наградами высшей пробы отмечены три продукта Еланского сыродельного комбината, горчичное масло завода «Родос», Урюпинское подсолнечное масло, амарантовое масло, представленное Фроловским элеватором, продукция глубокой переработки от компании «НьюБио», пищевые яйца агрофирмы «Восток» и птицефабрики «Волжская», зерновые и зернобобовые культуры из ООО «Новокондрашовское» и ООО «Гелио-Пакс-Агро», картофель, выращенный на полях фермера Павла Чердынцева, лук, произведенный индивидуальным предпринимателем Игорем Кривчиковым и многое другое.

Высокий уровень продемонстрировали научные организации, представившие разработки по различным темам. В результате по 5 наград получили ФНЦ агроэкологии РАН и научно-исследовательский институт орошаемого земледелия (ВНИИОЗ), медалями отмечены труды специалистов Быковской бахчевой селекционной опытной станции, Волгоградского аграрного университета, Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции.

Значительные результаты участников конкурсов в очередной раз подчеркивают, что агропромышленный комплекс Волгоградской области на высоком уровне развития и его достижения ценятся на федеральном уровне, подчеркнули в комитете сельского хозяйства Волгоградской области.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото облсельхоз

