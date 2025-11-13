В Волгограде африканский турист попался на сбыте наркотиков





В Волгограде полицейские продолжают выявлять иностранцев, прибывающих в областной центр для сбыта наркотиков. На днях правоохранители задержали 23-летнего африканца, которого заподозрили в сбыте наркотиков.

- Находясь в своей стране, мужчина согласился на поступившее в сети Интернет предложение о быстром и лёгком заработке. Для этого он прибыл на территорию Российской Федерации, а именно в Волгоград, указав целью визита туризм, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Впоследствии молодой человек попал в поле зрения правоохранителей. Во время очередной «экскурсии» по пустырям Волгограда африканец был задержан. Правоохранителями было зафиксировано, как мужчина обустроил тайник с неким порошком. Вскоре экспертиза установила, что это был N-метилэфедрон весом более 30 граммов.

Отметим, по информации полицейских, в отношении африканского туриста было возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. В ближайшее время он будет помещён в СИЗО.