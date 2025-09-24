Расследования

Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в Краснодаре

Расследования 24.09.2025 18:09
0
24.09.2025 18:09


Рагим Шыхалиев, осужденный в Волгограде за ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ, надеется оспорить приговор в Краснодаре. Как сообщает ИА «Высота 102», в Дзержинском районном суде зарегистрирована жалоба защиты волгоградца на оглашенный областным судом приговор.

Напомним, Рагим Шыхалиев был приговорен к 9 годам в колонии общего режима за автомобильную аварию в Дзержинском районе Волгограда. 30 сентября 2023 года около 02:56 ч.  Mercedes Benz GLE 63, которым управлял мужчина со скоростью не менее 108 км/ч, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Продольной совершил столкновение с автомобилем марки Kaiyi, в салоне которого находились двое студентов волгоградского политеха. В результате оба молодых человека скончались на месте происшествия, а сам Шыхалиев скрылся с места трагедии, однако впоследствии был задержан полицией.

В судебном процессе, который проходил в Дзержинском районном суде Волгограда, было установлено, что в роковую ночь Рагим Шыхалиев имел техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, однако не воспользовался ею. Следствием Шыхалиев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч.6 п. б УК РФ – совершение ДТП, повлекшего смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия. В ходе процесса водитель внедорожника вину в совершенном преступлении не признал.

В качестве наказания водителю судом первой инстанции было назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Однако, не согласившись с приговором, Шыхалиев обжаловал его в апелляционном порядке и просил его оправдать. Адвокаты подсудимого настаивали в суде на проведении дополнительных технических экспертиз. Кроме того, защита подсудимого считала, что следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны.

Волгоградский областной суд, рассмотрев доводы всех сторон, оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу. 

В настоящее время жалоба адвокатов Рагима Шыхалиева на решение Волгоградского областного суда, по данным ИА «Высота 102», находится в канцелярии Дзержинского райсуда. Согласно установленному порядку, суд должен собрать возражения от других участников процесса, после чего материалы будут направлены в кассационный суд в Краснодаре. 

До сих пор, отметим, приговор в отношении Рагима Шыхалиева не вступил в законную силу. После решения областного суда в апреле 2025 года у сторон было три месяца на его обжалование – защита виновного в ДТП воспользовалась такой возможностью и направила жалобу в районный суд в августе. 

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
24.09.2025 18:40
Расследования 24.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2025 12:36
Расследования 24.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 18:11
Расследования 23.09.2025 18:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 14:49
Расследования 23.09.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2025 13:50
Расследования 23.09.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 20:33
Расследования 22.09.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 17:43
Расследования 22.09.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 16:23
Расследования 22.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 15:22
Расследования 22.09.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 12:59
Расследования 22.09.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 11:41
Расследования 22.09.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2025 10:10
Расследования 22.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 18:40
Расследования 21.09.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2025 16:44
Расследования 21.09.2025 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Парковки на Мамаевом кургане в Волгограде закроют на ремонтСмотреть фотографии
19:50
Отдельным волгоградцам с 1 октября на 7,6% повысят зарплатыСмотреть фотографии
19:20
Экстремал снял страшное видео на крыше «Волжских парусов» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Суд принял решение о выдворении из России «уставшего» кубинцаСмотреть фотографии
18:09
Защита виновного в смерти студентов ВолгГТУ Шыхалиева оспорит приговор в КраснодареСмотреть фотографии
18:08
Волгоградский «Ротор» проиграл «Велесу» и выбыл из борьбы за Кубок РоссииСмотреть фотографии
17:34
Массовый сбой в работе крупного интернет-провайдера произошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
Медики борются за жизнь едва не утонувшего под Волгоградом 13-летнего школьникаСмотреть фотографии
16:47
Больше не повторится? В облкомдортрансе пообещали наладить работу автобуса № 109эСмотреть фотографии
16:42
Волгоградцы в январе 2026 года будут отдыхать 11 днейСмотреть фотографии
15:32
В Новороссийске после комбинированной атаки БПЛА два человека погибли и ещё шесть раненыСмотреть фотографии
15:01
Скандал с рабами в Ростовской области привлек внимание главы СКРСмотреть фотографии
14:25
В Волго-Ахтубинской пойме МЧС ликвидирует два крупных пожараСмотреть фотографии
14:21
Первую комиссию по защите чести и достоинства учителей создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:48
Волгоградцев кинули с дачным автобусом: люди четвертый час ждут №109ЭСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
В Волгограде возобновлено движение трамваев №4Смотреть фотографии
13:12
В Волгограде гендиректор «Ротора» Андрей Кривов празднует День рожденияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом очевидцы засняли крупный пожар в районе Великого ОктябряСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Суд отправил в СИЗО водителя маршрутки, задавившего девочку в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -3 градусовСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский предприниматель вошел в топ-250 высших российских менеджеровСмотреть фотографии
12:10
На медицину в Волгоградской области в 2025 году дополнительно направят 716,6 млн рублейСмотреть фотографии
11:56
Названо количество квартир, уничтоженных взрывом в СаратовеСмотреть фотографии
11:52
Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФСмотреть фотографии
11:21
Совфед назначил Игоря Краснова председателем ВС РФСмотреть фотографии
10:45
В Волжском маршрутчикам грозят оборотные штрафы за рост расценок на проездСмотреть фотографии
10:03
Клиенты Т2 могут запросить оценку смартфона для трейд-ин в мобильном приложенииСмотреть фотографии
09:48
«Ротор» 24 сентября в гостях сыграет с командой своего бывшего тренера в Кубке России Смотреть фотографии
09:47
Минфин РФ предложил повысить НДС до 22% ради обороны и безопасностиСмотреть фотографии
09:26
Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранениемСмотреть фотографии
 