



Рагим Шыхалиев, осужденный в Волгограде за ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ, надеется оспорить приговор в Краснодаре. Как сообщает ИА «Высота 102», в Дзержинском районном суде зарегистрирована жалоба защиты волгоградца на оглашенный областным судом приговор.

Напомним, Рагим Шыхалиев был приговорен к 9 годам в колонии общего режима за автомобильную аварию в Дзержинском районе Волгограда. 30 сентября 2023 года около 02:56 ч. Mercedes Benz GLE 63, которым управлял мужчина со скоростью не менее 108 км/ч, на пересечении улиц Римского-Корсакова и Продольной совершил столкновение с автомобилем марки Kaiyi, в салоне которого находились двое студентов волгоградского политеха. В результате оба молодых человека скончались на месте происшествия, а сам Шыхалиев скрылся с места трагедии, однако впоследствии был задержан полицией.

В судебном процессе, который проходил в Дзержинском районном суде Волгограда, было установлено, что в роковую ночь Рагим Шыхалиев имел техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, однако не воспользовался ею. Следствием Шыхалиев обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч.6 п. б УК РФ – совершение ДТП, повлекшего смерть двух человек, сопряженное с оставлением места происшествия. В ходе процесса водитель внедорожника вину в совершенном преступлении не признал.

В качестве наказания водителю судом первой инстанции было назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств. Однако, не согласившись с приговором, Шыхалиев обжаловал его в апелляционном порядке и просил его оправдать. Адвокаты подсудимого настаивали в суде на проведении дополнительных технических экспертиз. Кроме того, защита подсудимого считала, что следствием был допущен ряд нарушений при назначении экспертиз, а сами выводы экспертов в корне неверны.

Волгоградский областной суд, рассмотрев доводы всех сторон, оставил приговор без изменения. Приговор вступил в законную силу.

В настоящее время жалоба адвокатов Рагима Шыхалиева на решение Волгоградского областного суда, по данным ИА «Высота 102», находится в канцелярии Дзержинского райсуда. Согласно установленному порядку, суд должен собрать возражения от других участников процесса, после чего материалы будут направлены в кассационный суд в Краснодаре.

До сих пор, отметим, приговор в отношении Рагима Шыхалиева не вступил в законную силу. После решения областного суда в апреле 2025 года у сторон было три месяца на его обжалование – защита виновного в ДТП воспользовалась такой возможностью и направила жалобу в районный суд в августе.

