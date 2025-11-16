В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Владимиром Смольяковым





17 ноября в Новоаннинском районе простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Владимиром Смольяковым с позывным «Смоляк». Траурная церемония пройдет в станице Филоновской.

Владимир родился 23 июля 1974 года в Новоаннинском. После школы, в 1992 году, получил профессию сварщика в CПТУ-16. С декабря 1992 по май 1994 года проходил срочную службу, а 17 октября текущего года решил заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На СВО боец выполнял обязанности стрелка второго мотострелкового отделения в одном из мотострелковых батальонов.

Во время выполнения боевого задания 3 ноября 2025 года Смольяков погиб на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. У него остались супруга и трое несовершеннолетних детей.

Прощание состоится в 11:00 в церкви Святой Троицы.

Фото: Авангард / t.me