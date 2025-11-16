Здоровье

В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №6

Здоровье 16.11.2025 16:50
В обновленном виде после капитального ремонта предстала детская поликлиника №6 в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в облздраве, в этом лечебном учреждении полностью модернизировали  отделение №1 на улице Рабоче-Крестьянской, которое обслуживает более 18 тысяч детей.

Работы были проведены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В отделении полностью заменены окна и двери, проведена внутренняя отделка современными безопасными материалами, установлена новая мебель в медицинских кабинетах. Также обновлена пожарная сигнализация и система оповещения, заменена электропроводка, система вентиляции, установлены новые сплит-системы.


В отделении  маленьких пациентов принимают участковый ЛОР, офтальмолог, детский невролог, эндокринолог и гастроэнтеролог. Также в поликлинике доступны исследования функциональной диагностики, физиотерапевтическое лечение и массаж. Медицинскую помощь пациентам оказывают 54 врача и 78 специалистов среднего медицинского персонала. 

Ранее в 2023 году в рамках регионального проекта здесь также было отремонтировано поликлиническое отделение №2 на улице Череповецкой.


Напомним, в Волгоградской области с 2021 года реализуется масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения — такие задачи перед профильными органами поставил губернатор Андрей Бочаров. С 2025 года работа по развитию системы здравоохранения продолжилась с привлечением ресурсов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Волгоградской области согласно поставленным губернатором задачам действует масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря этой инициативе в регионе построят 58 новых объектов: 33 ФАПа, 21 центр врача общей практики, четыре поликлиники. Еще 96 объектов первичного звена включены в программу капитального ремонта.

Фото: облздрав / t.me

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

