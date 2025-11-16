



Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе, где погибли трое человек в результате столкновения иномарки с лесовозом. Кадрами с места трагедии поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.





Как ранее сообщалось информагентством, столкновение произошло 16 ноября примерно в 04:30 на 626-м км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира авто погибли на месте.

На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области