Происшествия

Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгоградом, где погибли трое

Происшествия 16.11.2025 11:07
0
16.11.2025 11:07


Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Дубовском районе, где погибли трое человек в результате столкновения иномарки с лесовозом. Кадрами с места трагедии поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 



Как ранее сообщалось информагентством, столкновение произошло 16 ноября примерно в 04:30 на 626-м км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира авто погибли на месте.

На месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.11.2025 12:00
Происшествия 16.11.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 11:07
Происшествия 16.11.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:55
Происшествия 16.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:26
Происшествия 16.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 02:22
Происшествия 16.11.2025 02:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 01:02
Происшествия 16.11.2025 01:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 00:52
Происшествия 16.11.2025 00:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 14:27
Происшествия 15.11.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 10:52
Происшествия 15.11.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 08:43
Происшествия 15.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 08:25
Происшествия 15.11.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 13:24
Происшествия 14.11.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 11:59
Происшествия 14.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 09:36
Происшествия 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:34
Происшествия 13.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:17
Волгоградский студент закредитовался и перевел деньги мошенникамСмотреть фотографии
12:37
В СНТ под Волгоградом украинские БПЛА упали на частные домаСмотреть фотографии
12:00
«Даже о детях никто не подумал»: волгоградцы бьют тревогу из-за нехватки транспорта в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
11:25
Волгоградцы возвращаются в дома, атакованные дронами ВСУСмотреть фотографии
11:07
Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгоградом, где погибли троеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Трое человек погибли в ДТП с лесовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде и области ожидается гололедица и дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:53
Всё, что известно о новом теракте ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных атак БПЛАСмотреть фотографии
07:54
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 17 БПЛАСмотреть фотографии
02:22
В Волгограде ликвидирован пожар в доме после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
02:15
Волгоградка получила осколочное и перелом при атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
02:01
Горячую линию открыли для волгоградцев после атаки БПЛАСмотреть фотографии
01:46
В Волгограде открыли два ПВР для жителей повреждённых дронами ВСУ домовСмотреть фотографии
01:21
Авторам фото последствий атаки БПЛА в Волгограде вынесли предупреждениеСмотреть фотографии
01:02
Три человека пострадали в Волгограде во время теракта с дронами ВСУСмотреть фотографии
00:52
Бочаров: четыре жилых дома в Волгограде подверглись атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
21:15
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 15 ноябряСмотреть фотографии
20:29
Размер прожиточного минимума подняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:43
План «Ковер» объявлен в аэропорту Волгограда из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде вынесли приговор дагестанцу за убийство одним ударом посетителя караоке-клубаСмотреть фотографии
18:51
Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» в ХимкахСмотреть фотографии
18:28
«Выстрел себе в ногу»: глава волгоградского СЖР Черепахин об отсутствии региональных СМИ в «белом списке» МинцифрыСмотреть фотографии
17:04
«Лет через десять мы могли их потерять»: на здании ТЮЗа в Волгограде спасли от разрушения знаменитых «Пионеров»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде замерзающая «общага» вновь привлекла внимание БастрыкинаСмотреть фотографии
15:34
«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском студентка продала золото и взяла кредит после атак мошенниковСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной деньСмотреть фотографии
 