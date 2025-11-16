



В мэрии Волгограда рассказали о ходе ликвидации последствий падения обломков БПЛА на жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районе Волгограда. Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время работа оперативных служб завершена.

- Муниципалитетом проводится поквартирное обследование домов и осуществляются замеры оконных проемов для восстановления остекления. Подача электричества, водоснабжения и теплоснабжения в МКД осуществляется в штатном режиме, - рассказали в администрации города.

На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в лицее №7 и школе №51 для жителей были оперативно подготовлены пункты временного размещения, к домам были поданы муниципальные автобусы. Утром жители домов уже смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, три дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах получили повреждения, в доме на ул. Кропоткина произошёл пожар в квартире на одном из верхних этажей. В результате террористической атаки в Волгограде пострадали трое человек, одна из которых была госпитализирована с переломом плеча и ранениями осколками стекла.

В Минобороны ранее сообщили о 17 БПЛА, которые удалось сбить над территорией Волгоградской области.