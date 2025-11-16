«Ее свойства все еще не до конца изучены»: волгоградские прилавки заполонили лотки с «витаминными бомбами»





Несколько лет назад зеленые продолговатые плоды на полках магазинах выглядели, как экзотика. Непривычное уху название, нехарактерный вкус, напоминающий микс из клубники и ананаса. Сейчас же фейхоа вписала свое имя в осеннее продуктовое «меню» и стала идеальным ингредиентом для домашних заготовок. О заморской ягоде, правилах ее выбора и пользе для организма расскажем в материале ИА «Высота 102».

Откуда приехала фейхоа?

Первые саженцы кустарника прибыли в страну еще в 1900 году из французского города Сен-Жан-Кап-Ферра. Растение, которое доставляли по морю в специальных ящиках со мхом, попало в руки садовода Анатолия Павлова. Именно он провел успешную акклиматизацию «иностранки» в Крыму. Через четыре года экзотику отправили на изучение в Императорский ботанический сад. Сегодня в России плоды тропического растения собирают в Сочи, Дагестане и в Крыму.





- Сезон фейхоа уже практически завершается, но, несмотря на это, ягоду нужно выбирать правильно. Приятное послевкусие оставит крупный и мягкий плод темно-зеленого оттенка, - рассказывают продавцы на рынке по улице Ткачева. – Некоторые предприниматели не очень приветствуют, когда их товар активно трогают руками, но все же фейхоа лучше попробовать наощупь. Незрелая ягода будет горчить и кислить.

Сколько стоит ягода?

Зеленую «витаминную бомбу» можно есть как с кожурой, так и без нее. Для идеального баланса вкуса мякоть такого продукта должна быть не только мясистой, но и прозрачной. Кстати, даже незрелая ягода дойдет до кондиции в домашних условиях. Для дозревания ей достаточно полежать при комнатной температуре в течение двух-трех дней.

- Уже несколько лет фейхоа стоит примерно одинаково, - отмечают торговцы фруктами. – В этот раз розничная цена килограмма составляет 350 рублей. Конечно, итоговая сумма зависит от калибровки – чем больше ягода, тем выше цена.

Свой товарный вид созревшие плоды сохраняют совсем не долго. После покупки волгоградцам советуют либо съесть фейхоа за два-три дня, либо сразу заморозить ягоду.

Действительно ли она так полезна?





О том, что плоды фейхоа буквально заряжены витаминами и микроэлементами, говорят не только продавцы, но и врачи. По их словам, экзотические плоды богаты витаминами группы В и С, аскорбиновой кислотой и йодом.

- Людям, которые испытывают определенный витаминный и минеральный голод, фейхоа будет очень полезна. По содержанию йода эта уникальная ягода сравнима с морепродуктами! - подтверждает профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. – Надо сказать, что мои коллеги не раз говорили о малоизученности этого плода. Несмотря на доступную информацию об иностранной ягоде, она по-прежнему остается некой терра инкогнита.

И все-таки золотым правилом для горожан, решивших запастись витаминами впрок, волгоградский врач называет соблюдение меры. Несмотря на обилие полезных веществ, для пациентов с гастритом и панкреатитом фейхоа, содержащая в себе и эфирные масла, и дубильные вещества, может быть весьма опасна.

- С осторожностью эти зеленые плоды стоит употреблять и больным сахарным диабетом, - предупреждает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ. - Я также советую волгоградцам не уповать на пользу только лишь одного продукта и стремиться к разнообразию. Ведь наши крыжовник или черная смородина обладают ничуть не меньшей пользой, чем фейхоа.

Что приготовить из фейхоа?





Волгоградские хозяйки уже давно распробовали фейхоа на вкус, готовя из нее и компоты, и пюре. Варенье с необычным вкусом и терпким послевкусием пользуется у них не меньшей популярностью.

- Конечно, при термической обработке фейхоа потеряет часть своих полезных свойств, но при этом в ней останутся важные органические кислоты, обладающие противовоспалительными свойствами, - комментирует Михаил Стаценко. – Лично я советовал бы горожанам применять для долгого хранения ягоды метод шоковой заморозки. Еще один вариант приготовления, претендующий на звание кулинарной классики, - свежее фейхоа, перетертое с сахаром или с медом. Для этого плоды пропускают через мясорубку или измельчают в блендере и добавляют сладости по вкусу. Хранить натуральный десерт следует в холодильнике.

В последние годы фруктовые лавки Волгограда пополняются все новыми товарами. Так, в ноябре покупателям предлагают не только классические мандарины, но и их уменьшенные копии. О цитрусовых в формате мини рассказали в отдельном материале.