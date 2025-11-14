Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймов





В Иловлинском районе Волгоградской области полиция задержала местного жителя, который пытался поджечь здание микрофинансовой организации. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, поводом для поджога стали долги по кредитам поджигателя. Момент безуспешной попытки поджога попал на камеру наружного видеонаблюдения.





Уточняется, что инцидент произошел ночью 12 ноября в рабочем поселке Иловля. Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и поспешил сбежать с места преступления. Однако замысел должника не увенчался успехом – бутылка даже не разбила стекло.

Злоумышленником оказался 23-летний неоднократно судимый житель Иловли.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ – «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области