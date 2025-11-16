Разовая акция или новая традиция? Из-за аномального тепла в Волгограде созрела клубника





Волгоградская погода умеет по-настоящему удивлять. Весной горожане разводили руками, глядя на апрельское цветение сирени, абрикоса и вишни, а сейчас, в середине ноября, дачники с удивлением находят в огороде поспевшую клубнику. Что это? Разовая акция или новая тенденция? Как повлияет осенний урожай на будущий сезон? И стоит ли ждать других природных аномалий? Ответы на эти вопросы – в материале ИА «Высота 102».

Спелой клубникой на полках магазинов волгоградцев не удивишь ни в ноябре, ни в декабре. Но вот созревшая ягода на собственном участке для многих стала откровением.

- Многое в этом вопросе зависит от того, скашивали ли люди кусты клубники или нет, ведь после этой процедуры у большого количества сортов проявляется ремонтантность – то есть способность к повторному или многократному плодоношению в течение одного вегетационного периода, - объясняет фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Мы свою клубнику скашивали и также находили на кустах и цветы, и ягоды. Что-то обрезали, что-то собирали. Сейчас на ситуацию влияет и погода. Когда у нас в ноябре было +15?

По словам волгоградского фермера, поздние ягоды несомненно скажутся на будущем урожае клубники.

- Такое позднее плодоношение не пойдет клубнике на пользу, - продолжает Екатерина. – Если она выбила цветоносы, которые должны были появиться весной, значит, потеря урожая окажется более значительной. Но поделать в этом случае уже ничего нельзя.





В том, что красные ягоды появились на кустах из-за проделок небесной канцелярии, не сомневается и декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев.

- Плодовые деревья уже ушли в состояние физиологического покоя, поэтому ждать их цветения, конечно, не стоит. А вот травянистая растительность может реагировать подобным образом на погодные аномалии, - комментирует Александр Сарычев. – У кого-то на участке более солнечный уголок, вот клубника и созрела. Конечно, в нашем регионе это явление удивляет горожан, но, исходя из погоды, оно становится вполне очевидным.





Из-за весьма ощутимой перемены климата как в Волгоградской области, так и в других регионах страны, традиционные календари дачников и агрономов если не теряют свою актуальность, то точно нуждаются в доработке.

- Вспомните, что раньше сирень была неким индикатором и зацветала аккурат к началу майских праздников, - добавляет специалист. – А в последние годы к началу мая она, наоборот, отцветает. Что касается клубники, то поводов для тревог я пока не вижу. В своей корневой системе она накопила запасные питательные вещества и израсходовать их полностью сейчас не сможет. После наступления холодов она уйдет в покой, перезимует, а после зацветет. Самое важное, чтобы зимой в Волгоградской области были и снег, и небольшие морозцы. Тогда за будущий ягодный урожай можно не переживать.

О том, что погода перекраивает все устоявшиеся схемы, жители Волгограда знают не понаслышке. Только за последние пять лет в Волгоградской области регистрировались две самые теплые зимы за всю историю метеонаблюдений.

- В прошлом году в Волгоградской области выдалась чрезвычайно мягкая зима. Она стала второй самой теплой зимой на планете за всю историю метеонаблюдений. Проблема в том, что первое место в этом рейтинге держит сезон 2019-20 годов. То есть из пяти последних зимних сезонов два были очень теплыми. Получается, что сейчас вероятность их повторения составляет 40%, - рассказывал географ Денис Солодовников.

Фото читателей и из архива V102.ru