В ЦПКиО Волгограда появится хвойный уголок к Новому году





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда появится уголок с хвойными растениями в преддверии Нового года. Как рассказали в пресс-службе парка, зеленые насаждения также в скором времени буду украшены к празднику.

Всего на территории парка появится свыше 70 деревьев и кустарников. В это количество входят пересаженные в рамках строительства 120-метрового вантового колеса обозрения и фонтанного комплекса растения, а также новые из местных питомников.

- В настоящее время существующие деревья и кустарники с колеса обозрения подрядчик пересаживает по периметру живого уголка. Среди них: туи, тисы, можжевельники и другие хвойные породы. Всего с территории будущих вантового колеса обозрения и фонтанного комплекса пересадят 50 растений, в том числе 10 крупномерных елей, - пояснили в руководстве парка.





Кроме того, дополнительно тематический парк с животными украсят более 20 новых насаждений: бересклет, магнолия, самшит, барбарис, ель, снежноягодник доренбоза и другие породы. Все растения будут устойчивы к жаркому и засушливому местному климату.

Позже все насаждения украсят почти полтора километра гирлянд и иллюминации. Они дополнят праздничные композиции, создаваемые в настоящее время в парке в преддверии Нового года. Сейчас в парке уже засияли елки вдоль основных аллей, возле зоны детских активностей и около ледового катка «Лагуна».

Общая протяженность праздничной подсветки в ЦПКиО составит порядка 27 километров.

Фото: ЦПКиО Волгограда