



Стали известны подробности трагической смерти протоиерея Сергия Скребцова в Урюпинске Волгоградской области, которую РИА Новости называют самоубийством. Уход из жизни клирика храма Рождества Христова в Урюпинске протоиерея Сергия Скребцова стал для всех неожиданностью. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов рассказал РИА Новости, что Сергей Скребцов был хорошим священником, у него осталось пятеро детей, а его смерть стала настоящим потрясением для прихожан.

- Его - (Скребцова - прим.ред.) нашли в своей комнате, дома. У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них - в сане, хороший священник. Его похоронили, не отпевая (самоубийство считается тяжким грехом, за самоубийц не совершают молитв в храме - ред.), - сказал отец Виталий Свиридов.



По его словам, причины, побудившие отца Сергия совершить этот страшный поступок, остаются неясными.



- Странный шаг, без видимых причин, это стало для всех неожиданностью. Он хороший, тихий священник, в каких-то конфликтах замечен не был, прихожане о нем очень хорошо отзываются, скорбят. Дома все спокойною было, накануне он служил в храме Архангела Михаила хуторе Петровском, он там раньше был настоятелем, - прихожане говорят, все было как обычно. Вообще он там ремонт делал в последнее время. Единственное, отец Сергий, оставил предсмертно записку, но она у правоохранителей, что в ней - не ясно, - заключил собеседник агентства.



Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», священнослужитель погиб 10 ноября. По данному факту СУ СК по Волгоградской области проводит проверку.



По данным Урюпинской епархии, Сергий Скребцов родился в 1965 году. В 1984 году закончил Волгоградский строительный техникум по направлению мастер-строитель. В 1997 году получил духовное образование в Волгоградском духовном училище. С 2015 года являлся настоятелем храма Архангела Михаила в хуторе Петровский, а также клириком храма Воскресения Христова в хуторе Попов.



По данным информагентства, похороны прошли на гражданском кладбище.



