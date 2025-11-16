Общество

«Выбирают даже старенькие квартиры»: в Волгограде из-за введения платных парковок вырос спрос на дворы со шлагбаумом

16.11.2025
Расширение зоны платных парковок в центре Волгограда сказалось и на рынке недвижимости. Не желая платить за стоянку, большинство потенциальных покупателей ищут квартиру во дворе со шлагбаумом.

Пессимистичные заявления о том, что рынок недвижимости в Волгограде впал в анабиоз из-за высоких процентов по ипотеке, многие риелторы опровергают личной практикой.

- Рынок жил и живет. Особенно сейчас, накануне Нового года. В ноябре и декабре горожане стремятся вложить свои средства и как можно скорее зарегистрировать недвижимость, чтобы уже в следующем году получить подоходный налог в размере 260 тысяч рублей, - объясняет волгоградский риэлтор Полина Светцова. – Так что сейчас нам точно не до скуки – сезон продаж в самом разгаре!

Несмотря на многие плюсы новостроек, большим спросом среди волгоградцев пользуется жилье на вторичном рынке. В цене держатся даже старенькие квартирки в малоэтажных домах. 

- Из-за введения в городе платных зон у покупателей появился важный пункт – наличие шлагбаума во дворе, - комментирует эксперт по недвижимости. – Популярностью сегодня пользуется даже малоэтажная застройка на проспекте Ленина, улицах Комсомольской и Советской. Хотя сами по себе эти дома уже неплохо состарились. Не последнюю роль здесь играет и скромная конкуренция. Это же не новостройка, где из 200 квартир в подъезде продается сразу 60.


Современный ремонт или голые стены, наличие лифта или близость детских садов и школ, безусловно, влияют на выбор горожан. И все же в большинстве случаев будущие новоселы отталкиваются исключительно от собственного бюджета и подстраиваются под предлагаемые обстоятельства.

- Доходы у всех разные, но в среднем волгоградцы тратят на собственное жилье около пяти миллионов рублей, - отмечает Полина Светцова. – В последнее время о Волгограде все чаще говорят на федеральном уровне, в городе восстанавливаются памятники, ремонтируется набережная, что вполне логично ведет к повышению стоимости посуточной аренды. А это в свою очередь влечет за собой рост цены за квадратный метр покупки. Что касается запросов, то здесь очень сложно вывести общий знаменатель. Как и всегда, жителей пугают первые и последние этажи – в одном случае люди опасаются проблем с канализацией, в другом – протечки крыши. Впрочем, для людей с инвалидностью, в частности получивших ранение участников СВО, первый этаж с пандусом становится идеальным вариантом. Правда, с этими устройствами в городе совсем не весело. В основном, ими могут похвастать только новые многоэтажки.


А вот квартиры размером со спичечный коробок, ставшие основой для многих современных мэмов, в большинстве случаев уходят только на аренду. Желающих въехать в комнатку Дюймовочки и долгие годы платить за нее ипотеку сегодня почти не найти, говорит специалист по недвижимости.

- Как горячие пирожки в Волгограде разлетаются двухкомнатные квартиры. Их выбирают семьи с двумя, а порой и с тремя детьми, - заключает эксперт. – А вот «однушки» многие покупатели рассматривают, как выгодное капиталовложение – после оформления документов жильё сразу же уходит в аренду. Спрос на него не иссякает, ведь в Волгограде учатся десятки тысяч студентов.


