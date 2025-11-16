Общество

Волгоградский гармонист и песенница зажгли на шоу у Андрея Малахова

16.11.2025
Жители Волгоградской области Владимир Максимов и Надежда Медведева выступили в эфире федерального канала в рамках шоу «Песни от всей души». В выпуске программы гармонист и песенница спели русские народные Андрею Малахову. 



85-летняя жительница Киквидзенского района и 79-летний житель Новоаннинского района смогли исполнить в рамках программы две казачьи песни. 

- Мы рады, что нас слушают. Мы без песни никуда. Всю жизнь мы будем помнить эту поездку, - поделились впечатлениями после выступления на программе народники. 

Видео: Россия 1

