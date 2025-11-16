В СНТ под Волгоградом украинские БПЛА упали на частные дома





В Волжском Волгоградской области в результате ночной атаки украинских БПЛА повреждены два частных дома на территории СНТ «Цветущий сад». Об этом сообщили 16 ноября в мэрии города-спутника.

- В результате дополнительного обследования территории после падения обломков зафиксировано повреждение двух частных домовладений в СНТ «Цветущий сад». В одном из зданий выбиты оконные стекла, - уточнили в пресс-службе администрации города Волжского.

Специалисты экстренных служб оперативно провели работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. К счастью, никто из волжан не пострадал.



Напомним, ранее налёт на Волгоградскую область прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По информации главы региона, дроны атаковали четыре жилых дома в городской черте города.

Фото: архив V102.RU