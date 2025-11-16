Трое человек погибли в ДТП с лесовозом под Волгоградом





В Дубовском районе Волгоградской области погибли трое человек в результате столкновения автомобиля Kia Rio с лесовозом Mercedes-Benz Actros. Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на место происшествия выезжала прокурор Дубовского района.

Уточняется, что трагедия произошла 16 ноября примерно в 04:30 на 626-м км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Водитель легковушки, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении лесовозом с полуприцепом.

В результате аварии легковой автомобиль сгорел, водитель и два пассажира авто погибли на месте.

- Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель троих человек, - добавила Черединина.

Фото: Прокуратура Волгоградской области