Волгоградский студент закредитовался и перевел деньги мошенникам





В Волгограде очередной студент одного из высших учебных заведений города попался на мошенническую уловку. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, молодой человек отдал злоумышленникам 435 тысяч рублей.

20-летний студент по факту мошенничества обратился в отдел полиции Ворошиловского района. Он пояснил, что с ним по телефону связался неизвестный и представился сотрудником компании сотовой связи. Под предлогом продления договора на оказание услуг аферист получил доступ к персональным данным.

После злоумышленник убедил волгоградца перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». В общей сложности потерпевший перевел на указанные реквизиты более 435 тыс. рублей, часть из которых были взяты в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.