Волгоградцы возвращаются в дома, атакованные дронами ВСУ





Днем 16 ноября в администрации Волгоградской области рассказали о ходе ликвидации последствий падения обломков БПЛА в Тракторозаводском и Дзержинском районах Волгограда. По информации властей, люди возвращаются в свои дома.

Напомним, три дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах получили повреждения, в доме на ул. Кропоткина произошёл пожар в квартире на одном из верхних этажей.

К счастью, как сообщил губернатор, погибших в результате атаки нет. Трое волгоградцев пострадали, однако двое из них отказались от госпитализации. Одна женщина в возрасте 71 года госпитализирована с переломом и осколочным ранением.

Граждане, находящиеся в пункте временного размещения, развёрнутого по поручению губернатора Андрея Бочарова в школе №51 и лицее №7, начали возвращаться в свои квартиры.