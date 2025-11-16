Происшествия

«Даже о детях никто не подумал»: волгоградцы бьют тревогу из-за нехватки транспорта в ЖК «Комарово»

Происшествия 16.11.2025 12:00
0
16.11.2025 12:00


В Советском районе Волгограда жители ЖК «Комарово» и ЖК «Новый свет» бьют тревогу из-за крайне низкой транспортной доступности массива новостроек. Граждане жалуются, что городские чиновники, согласовав застройку периферийной территории, почему-то не подумали о том, как здесь будет работать общественный транспорт.

- Только у нас в «Комарово» уже построены порядка четырёх десятков многоквартирных домов. Началось освоение новой территории, где возводится ЖК «Ново-Комарово». Рядом находится «Новый свет», где также уже заселены порядка двух десятков домов. Здесь суммарно проживают десятки тысяч человек, а обслуживает всё это хозяйство – всего одна маршрутка, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, новостройки связывает с большой «землёй» микроавтобусами маршрут №50, который сам по себе не способен обеспечить полноценное обслуживание столь внушительное количество многоэтажек, так ещё и работает по загадочному расписанию.

- Подвижной состав ходит нерегулярно. В вечернее время приходится ожидать маршрутки по часу, а на носу зима. Что же это за транспорт, которой нужно ждать дольше, чем отнимает времени сама поездка, - сетует женщина.

Примечательно, что официально интервал движения маршруток составляет всего 10 минут, однако пассажиры уверяют, что подвижной состав его не придерживается. На окраине ЖК «Комарово» также находится разворотное кольцо маршрутки №46А, однако она не заезжает в основной жилой массив, ходит редко и в переполненном виде.


Волгоградцы неоднократно жаловались на сложившуюся ситуацию в мэрию, однако городские чиновники присылают отписки, где нехватка маршруток списывается на пробки, непогоду и ДТП.

- Муниципальный маршрут № 50 обслуживается 30 единицами подвижного состава малого класса (в будние дни с 05:40 до 21:00 с интервалом 5-7 минут до 19:00 и интервалом до 10 минут после 19:00; в выходные дни с 06:00). Маршрут № 50 работает в соответствии с утвержденным расписанием. Учитывая значительную протяженность данного маршрута и улично-дорожной сети Волгограда в целом, отклонения в расписании могут быть ввиду внештатных ситуаций (дорожные заторы, погодные условия, ДТП), - говорится в ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом муниципалитет ранее инициировал проверку в отношении перевозчика, по итогу которой указал на конкретные причины лишившие ЖК «Комарово» полноценного сообщения общественного транспорта.

- Проведенные проверки работы маршрута № 50 показали, что в вечернее время интервал между рейсами может увеличиться ввиду следующих обстоятельств: - заторовые ситуации с 16.30 часов при выезде с микрорайона «Комарово»; - заторовые ситуации с 17.30 часов при выезде с микрорайона «Семь ветров».

В свою очередь местные жители обращают внимание на то, что обеспечить транспортную доступность большого жилого массива, который продолжает активно прирастать новыми многоэтажками, лишь маршрутками, само по себе невозможно. Кроме того, сложившаяся с подачи властей ситуация нарушает права волгоградцев на социальную поддержку.

- Здесь огромное количество домов, естественно, что проживают и пенсионеры и инвалиды, бывшие военные. Они по закону имеют право на льготный проезд. Но как они должны этим правом воспользоваться, если сюда ходят лишь маршрутки, где муниципальные проездные не действуют, - задаётся вопросом жительница.

По словам женщины, со льготным проездом ситуация особенно обострилась в сентябре 2025 года.

- У нас два месяца назад открылась новая школа на 1,2 тыс. учеников. Мы очень долго ждали её строительства, так как раньше у нас был здесь лишь детский сад. Естественно, что в таком большом учреждении учатся детки не только из «Комарово», но и в целом с Советского района. Но кто-то подумал, как они сюда будут добираться? Машины есть далеко не у всех родителей, да и тем, у кого они есть, не всегда удобно завозить детей в образовательное учреждение и забирать из с занятий. Маршрутки ходят переполненные, так ещё и их дождаться нужно. Но даже если смерится со всеми этими неудобствами, во сколько родителям встанет дорога до школы? По закону ребятам положен проезд по льготному проездному, но он не действует в частных маршрутках. Ситуация получается безвыходная со всех сторон.

Решить разом ворох транспортных проблем «Комарово» и в целом территории перспективной застройки посёлка Кирпичного завода помог бы запуск полноценного сообщения с помощью автобусов большой или средней вместимости, работающих по регулируемому тарифу, однако чиновники всячески уклоняется от этого предложения местных жителей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать транспортную доступность микрорайона, а также рассказать о том, как власти планируют обеспечить для учеников МОУ СШ №9 реализацию возможности использования для проезда к образовательному учреждению льготных проездных. На редзапрос был получен лаконичный ответ:

- Из-за сложившейся плотной застройки на данной территории невозможно запустить транспорт среднего и большого класса, - констатируется в сообщении пресс-службы администрации Волгограда.

Примечательно, что жители «Комарово» эту версию слышали уже не однократно, однако считают её лишь формальной отпиской чиновников.


- Проблема же есть, и она сама собой не рассосётся. Тем более лично для меня не понятна логика властей. Ведь если взять ту же «Родниковую долину». Туда спокойно заходят опорные маршруты автобусов №77 и №85, а также автобусы №5а, при том, что около двух километров подвижной состав проезжает по двухполосной дороге с большим количеством поворотов и интенсивным движением. Это улицы Владимира Петровского и Александра Просвирова. К нам же ведёт такая же двухполюсная проезжая часть, только она ещё проще, прямее и короче. Между Университетскими проспектом и четырёх полосной ул. Ивановского в ЖК всего один километр. Видимо, дело всё же не в дороге, - подытожила местная жительница.

Фото: архив ИА «Высота 102», Яндекс Карты 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.11.2025 12:00
Происшествия 16.11.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 11:07
Происшествия 16.11.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:55
Происшествия 16.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:26
Происшествия 16.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 02:22
Происшествия 16.11.2025 02:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 01:02
Происшествия 16.11.2025 01:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 00:52
Происшествия 16.11.2025 00:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 14:27
Происшествия 15.11.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 10:52
Происшествия 15.11.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 08:43
Происшествия 15.11.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.11.2025 08:25
Происшествия 15.11.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 13:24
Происшествия 14.11.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 11:59
Происшествия 14.11.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.11.2025 09:36
Происшествия 14.11.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.11.2025 18:34
Происшествия 13.11.2025 18:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:37
В СНТ под Волгоградом украинские БПЛА упали на частные домаСмотреть фотографии
12:00
«Даже о детях никто не подумал»: волгоградцы бьют тревогу из-за нехватки транспорта в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
11:25
Волгоградцы возвращаются в дома, атакованные дронами ВСУСмотреть фотографии
11:07
Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгоградом, где погибли троеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Трое человек погибли в ДТП с лесовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде и области ожидается гололедица и дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:53
Всё, что известно о новом теракте ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных атак БПЛАСмотреть фотографии
07:54
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 17 БПЛАСмотреть фотографии
02:22
В Волгограде ликвидирован пожар в доме после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
02:15
Волгоградка получила осколочное и перелом при атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
02:01
Горячую линию открыли для волгоградцев после атаки БПЛАСмотреть фотографии
01:46
В Волгограде открыли два ПВР для жителей повреждённых дронами ВСУ домовСмотреть фотографии
01:21
Авторам фото последствий атаки БПЛА в Волгограде вынесли предупреждениеСмотреть фотографии
01:02
Три человека пострадали в Волгограде во время теракта с дронами ВСУСмотреть фотографии
00:52
Бочаров: четыре жилых дома в Волгограде подверглись атаке дронами ВСУСмотреть фотографии
21:15
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 15 ноябряСмотреть фотографии
20:29
Размер прожиточного минимума подняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:43
План «Ковер» объявлен в аэропорту Волгограда из-за угроз БПЛАСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде вынесли приговор дагестанцу за убийство одним ударом посетителя караоке-клубаСмотреть фотографии
18:51
Вторая за сутки угроза БПЛА объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:43
Волгоградский «Ротор» проиграл «Торпедо» в ХимкахСмотреть фотографии
18:28
«Выстрел себе в ногу»: глава волгоградского СЖР Черепахин об отсутствии региональных СМИ в «белом списке» МинцифрыСмотреть фотографии
17:04
«Лет через десять мы могли их потерять»: на здании ТЮЗа в Волгограде спасли от разрушения знаменитых «Пионеров»Смотреть фотографии
16:14
В Волгограде замерзающая «общага» вновь привлекла внимание БастрыкинаСмотреть фотографии
15:34
«Дополняй, не дополняй – не работает!»: волгоградцы жалуются на недоступность сайтов из «белого списка»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском студентка продала золото и взяла кредит после атак мошенниковСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров вызвал подчиненных на совещание в выходной деньСмотреть фотографии
13:02
А асфальт из чего? В Волгограде разваливается новая дорога на улице разведчика ЗоргеСмотреть фотографии
 