



В Советском районе Волгограда жители ЖК «Комарово» и ЖК «Новый свет» бьют тревогу из-за крайне низкой транспортной доступности массива новостроек. Граждане жалуются, что городские чиновники, согласовав застройку периферийной территории, почему-то не подумали о том, как здесь будет работать общественный транспорт.

- Только у нас в «Комарово» уже построены порядка четырёх десятков многоквартирных домов. Началось освоение новой территории, где возводится ЖК «Ново-Комарово». Рядом находится «Новый свет», где также уже заселены порядка двух десятков домов. Здесь суммарно проживают десятки тысяч человек, а обслуживает всё это хозяйство – всего одна маршрутка, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам волгоградки, новостройки связывает с большой «землёй» микроавтобусами маршрут №50, который сам по себе не способен обеспечить полноценное обслуживание столь внушительное количество многоэтажек, так ещё и работает по загадочному расписанию.

- Подвижной состав ходит нерегулярно. В вечернее время приходится ожидать маршрутки по часу, а на носу зима. Что же это за транспорт, которой нужно ждать дольше, чем отнимает времени сама поездка, - сетует женщина.

Волгоградцы неоднократно жаловались на сложившуюся ситуацию в мэрию, однако городские чиновники присылают отписки, где нехватка маршруток списывается на пробки, непогоду и ДТП.

- Муниципальный маршрут № 50 обслуживается 30 единицами подвижного состава малого класса (в будние дни с 05:40 до 21:00 с интервалом 5-7 минут до 19:00 и интервалом до 10 минут после 19:00; в выходные дни с 06:00). Маршрут № 50 работает в соответствии с утвержденным расписанием. Учитывая значительную протяженность данного маршрута и улично-дорожной сети Волгограда в целом, отклонения в расписании могут быть ввиду внештатных ситуаций (дорожные заторы, погодные условия, ДТП), - говорится в ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда, с которым удалось ознакомиться журналистам.

При этом муниципалитет ранее инициировал проверку в отношении перевозчика, по итогу которой указал на конкретные причины лишившие ЖК «Комарово» полноценного сообщения общественного транспорта.

- Проведенные проверки работы маршрута № 50 показали, что в вечернее время интервал между рейсами может увеличиться ввиду следующих обстоятельств: - заторовые ситуации с 16.30 часов при выезде с микрорайона «Комарово»; - заторовые ситуации с 17.30 часов при выезде с микрорайона «Семь ветров».

В свою очередь местные жители обращают внимание на то, что обеспечить транспортную доступность большого жилого массива, который продолжает активно прирастать новыми многоэтажками, лишь маршрутками, само по себе невозможно. Кроме того, сложившаяся с подачи властей ситуация нарушает права волгоградцев на социальную поддержку.

- Здесь огромное количество домов, естественно, что проживают и пенсионеры и инвалиды, бывшие военные. Они по закону имеют право на льготный проезд. Но как они должны этим правом воспользоваться, если сюда ходят лишь маршрутки, где муниципальные проездные не действуют, - задаётся вопросом жительница.

По словам женщины, со льготным проездом ситуация особенно обострилась в сентябре 2025 года.

- У нас два месяца назад открылась новая школа на 1,2 тыс. учеников. Мы очень долго ждали её строительства, так как раньше у нас был здесь лишь детский сад. Естественно, что в таком большом учреждении учатся детки не только из «Комарово», но и в целом с Советского района. Но кто-то подумал, как они сюда будут добираться? Машины есть далеко не у всех родителей, да и тем, у кого они есть, не всегда удобно завозить детей в образовательное учреждение и забирать из с занятий. Маршрутки ходят переполненные, так ещё и их дождаться нужно. Но даже если смерится со всеми этими неудобствами, во сколько родителям встанет дорога до школы? По закону ребятам положен проезд по льготному проездному, но он не действует в частных маршрутках. Ситуация получается безвыходная со всех сторон.

Решить разом ворох транспортных проблем «Комарово» и в целом территории перспективной застройки посёлка Кирпичного завода помог бы запуск полноценного сообщения с помощью автобусов большой или средней вместимости, работающих по регулируемому тарифу, однако чиновники всячески уклоняется от этого предложения местных жителей.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в мэрию Волгограда с просьбой прокомментировать транспортную доступность микрорайона, а также рассказать о том, как власти планируют обеспечить для учеников МОУ СШ №9 реализацию возможности использования для проезда к образовательному учреждению льготных проездных. На редзапрос был получен лаконичный ответ:

- Из-за сложившейся плотной застройки на данной территории невозможно запустить транспорт среднего и большого класса, - констатируется в сообщении пресс-службы администрации Волгограда.

- Проблема же есть, и она сама собой не рассосётся. Тем более лично для меня не понятна логика властей. Ведь если взять ту же «Родниковую долину». Туда спокойно заходят опорные маршруты автобусов №77 и №85, а также автобусы №5а, при том, что около двух километров подвижной состав проезжает по двухполосной дороге с большим количеством поворотов и интенсивным движением. Это улицы Владимира Петровского и Александра Просвирова. К нам же ведёт такая же двухполюсная проезжая часть, только она ещё проще, прямее и короче. Между Университетскими проспектом и четырёх полосной ул. Ивановского в ЖК всего один километр. Видимо, дело всё же не в дороге, - подытожила местная жительница.

