Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузах увеличится до 6 лет

16.11.2025 17:30
0
16.11.2025 17:30


Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования увеличится на некоторые виды специальностей. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Минобрнауки.

- В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности, - пояснили в ведомстве. 

Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. А для специальностей из сферы туризма и индустрии гостеприимства останутся короткие четырехлетние программы обучения. Для некоторых направлений период обучение планируется расширить до 6 лет. 

Ведущие вузы страны начнут переход на новую систему обучения уже в 2026-2027 годах. В рамках проекта в российских университетах установят два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — 4–6 лет); специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура, ассистентура-стажировка). Аспирантура станет уровнем профессионального образования.

