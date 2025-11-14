Суд отправил иловлинца в СИЗО за попытку сжечь офис микрозаймов

В Иловлинском районе Волгоградской области местный житель, подозреваемый в попытке поджога офиса микрофинансовой организации, заключен под стражу.
Напомним, момент безуспешной попытки поджога попал на запись камеры наружного видеонаблюдения. Поводом для поджога стали долги по кредитам 23-летнего подозреваемого.
В кратчайшие сроки сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемого пиромана и задержать его. Мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому была избрана по ходатайству следователя, – сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.