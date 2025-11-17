Расследования

Полиция установила участников массовой драки с курсантами в Камышине

Расследования 17.11.2025 18:04
Массовая драка с участием курсантов военного училища и местными жителями произошла в городе Камышине Волгоградской области. Сообщения об этом пришествии появились 17 ноября в Telegram-каналах, а позже ГУ МВД России по региону прокомментировало ситуацию.

- По факту произошедшего проведена проверка, установлены личности участников конфликта. Материалы, собранные в отношении данных лиц, направлены по подследственности, - заявили в Главке.

Так, в частности, Telegram-канал «Многонационал» сообщил, что в драке участвовали курсанты Донецкого военного училища, которые сейчас учатся в Камышине. По предварительной информации, как указывается, конфликт спровоцировали местные, которые толпой напали на курсанта, который провожал девушку. В итоге за него вступились старшие товарищи, что и привело к массовой потасовке. В Сеть был выложен небольшой фрагмент драки, из которого понять что-либо сложно. 

В ГУ МВД России по региону в свою очередь отметили, отображенные на видеозаписи события произошли 9 ноября 2025 года. Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть полиции. Правоохранители незамедлительно выехали на место происшествия.


