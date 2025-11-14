Федеральные новости

Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дронов

14.11.2025
14.11.2025


В Ростовской области на фоне растущей беспилотной опасности принято решение об увеличении трат на защиту электросетей. Как сообщает Привет-Ростов, сумму до 42,8 миллиона рублей планируется направить на технические средства для защиты важных энергообъектов от внешних воздействий. По данным издания, накануне соответствующий запрос появился на сайте госзаказов. 

– Решение о запуске закупки появилось после серии аналитических оценок, показавших необходимость модернизации охранного контура на ключевых линиях региона, – передает ростовское издание. –Предстоящие работы затронут инфраструктуру Ростовского предприятия магистральных электрических сетей и охватят участки, где объекты особенно уязвимы из-за открытого рельефа и удалённости от населённых пунктов. 

Новое оборудование должно не только усилить устойчивость энергоузлов при угрозах, но и обеспечить более оперативное реагирование на подозрительную активность в зоне прохождения сетей.

