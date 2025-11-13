Водитель Mercedes чудом выжил в ужасном ДТП в Ростове





Водитель иномарки чудом выжил в ужасно ДТП, которое произошло в Ростове-на-Дону. Mercedes, которым управлял мужчина, сначала врезался в опору освещения, а затем вспыхнул, сообщает Привет-Ростов.

По данным ростовского СМИ, водитель не справился с управлением, после чего машину занесло и она врезалась в опору линии электропередачи.

– За рулем находился 32-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, – сообщают журналисты со ссылкой на предварительные данные Госавтоинспекции.

Одновременно сообщается, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием премиальных иномарок значительно возросло в Ростове, что уже вызывает обеспокоенность у сотрудников ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Ростова-на-Дону