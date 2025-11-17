Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажера

23-летний житель Фроловского района Волгоградской области приговорен к двум с половиной годам за то, что изуродовал лицо своей девушки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 3 октября 2024 года Илья И. выяснял отношения со своей подругой около одного из домов поселка Арчединский лесхоз. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с расстояния трех метров со всей силы бросил свой мобильный телефон в лицо девушки. Девушка получила серьезные травмы – сквозную рану верхней губы, ушиб зуба. На губе девушки остался неизгладимый рубец, причинивший тяжкий вред здоровью по признаку неизгладимого обезображивания лица, говорится в сообщении суда.
Илья И. свою вину признал полностью. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.