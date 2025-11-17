«Родился в рубашке»: в Волгоградской области в жуткой аварии погибли двое, один чудом выжил





Страшное ДТП случилось в Урюпинске под утро 16 ноября. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 4-30 ч. на 42 километре автодороги «Новониколаевский - Урюпинск - Нехаевская - Краснополье – Манино» Tank врезался в световую опору, после чего перевернулся.

Водитель и пассажир китайского внедорожника скончались до приезда скорой медицинской помощи, второй пассажир доставлен в медучреждение.

Как стало известно ИА «Высота 102», выживший в жуткой аварии – 40-летний Тимофей Даниленко, преподаватель духовых инструментов и руководитель детского оркестра. Его супруга Юлия рассказала подробности происшествия.

- Тимофей вместе со знакомыми Максимом и Анной довозили кого-то до Добринки и возвращались в Урюпинск. За рулем был Максим. Неизвестно, что потом произошло… Мой муж спал на заднем сиденье и очнулся только тогда, когда от удара его выкинуло из автомобиля, а потом придавило этой махиной, - плача, говорит Юлия.

Тимофей получил тяжелые травмы – у него переломы таза, бедра, задет позвоночник.

- Он в сознании. Врачи говорят, родился в рубашке. Но реабилитация будет очень долгой, - продолжает Юлия.

В настоящее время Тимофей находится в Урюпинской ЦРБ, однако медики решают вопрос о транспортировке тяжелого пациента в одну из волгоградских больниц.

Жители Урюпинска выражают соболезнования родным погибших и объявили сбор средств для лечения Тимофея Даниленко. Помочь семье можно по телефону 8-937-080-72-49 (Юлия, супруга Тимофея).









