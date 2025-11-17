Природный парк «Нижнехоперский» взяли под охрану

В Волгоградской области определена охранная зона природного парка «Нижнехоперский», который раскинулся на площади 22530,8 га в пяти районах области. Подробное указание границ охранной зоны с графическим планом приведено в постановлении главы региона, опубликованном 17 ноября на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

- Установление охранной зоны не влечет за собой изъятие земель у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах охранной зоны, а также изменение целевого назначения земель, - указано в постановлении.

Отмечается, что охранная зона создается для защиты парка от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему землях, земельных участках и водных объектах.

В границах охранной зоны запрещается распашка новых земель, за исключением устройства противопожарных минерализованных полос; сброс отходов производства и потребления; деятельность, ведущая к сокращению численности растений; рубка лесных насаждений, за исключением мероприятий по сохранению лесов; движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования; разведение костров, выжигание растительности, разбивка привалов и туристических стоянок.

