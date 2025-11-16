МВД: мошенники обещают небывалые выплаты ветеранам труда





В России выросло число пострадавших от мошеннических действий пенсионеров. Как рассказали в Киберполиции, злоумышленники обещают выплаты ветеранам труда.

- Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные, - пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркивают, что настоящие сотрудники администрации никогда не звонят с предложениями о выплатах и не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номера банковских карт или коды из СМС.