В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцев

Сегодня, 17 ноября, в Волгоградской области вспоминают подвиг 2200 юношей и девушек, которые 83 года назад добровольно ушли на Сталинградский фронт. Памятные мероприятия состоялись в Камышине в городском парке культуры и отдыха, который назван в честь Комсомольцев-добровольцев.

Именно в этом парке в 1942 году юноши и девушки со всей области после произнесения клятвы отстоять родную землю и изгнать с нее врага ушли защищать Сталинград. Им было по 16-17 лет.





- По доброй традиции в этот день из парка проводили 18 молодых людей, призванных на службу в ряды Вооружённых Сил РФ, - сообщили в администрации Камышина.

Участники памятной акции возложили цветы к памятному знаку Комсомольцам-добровольцам.

Фото: администрации Камышина