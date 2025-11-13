Федеральные новости

Соседнюю с Волгоградской область атаковали украинские БПЛА

13.11.2025 08:27
13.11.2025 08:27


Атаку ВСУ отразили минувшей ночью в Ростовской области, где сбили 3 беспилотника. Всего с 23.00 ч.  12 ноября до 8.00 ч. 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

32 БПЛА – над территорией Курской области,

32 БПЛА – над территорией Белгородской области,

20 БПЛА – над территорией Воронежской области,

17 БПЛА – над акваторией Черного моря,

7 БПЛА – над территорией Республики Крым,

6 БПЛА – над территорией Орловской области,

5 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

4 БПЛА – над территорией Тамбовской области,

2 БПЛА – над территорией Брянской области,

1 БПЛА – над территорией Тульской области,

1 БПЛА – над территорией Московского региона.


Лента новостей

09:32
В Волгограде по техническим причинам встало движение трамваев №2Смотреть фотографии
09:15
31-летнего волгоградца задержали за запретное видео с детьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
По указу Путина полк в Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
08:27
Соседнюю с Волгоградской область атаковали украинские БПЛАСмотреть фотографии
08:13
Волгоградская облдума закупает 400 полотенецСмотреть фотографии
07:46
Объем расходов жителей на коммуналку подсчитал ВолгоградстатСмотреть фотографии
07:18
Яблоки, огурцы и детское питание попали в топ-3 по подорожаниюСмотреть фотографии
06:55
В России начнёт действовать ГОСТ на места для выгула и дрессировки собакСмотреть фотографии
06:27
Погибшего в ДНР штурмовика Сергея Свиридова похоронят в УрюпинскеСмотреть фотографии
06:13
В Волгограде риелтор спасла квартиру бабушки от мошенниковСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде отец и сын подали в суд на оператора из-за проблем с интернетомСмотреть фотографии
21:40
Росстат разглядел в Волгоградской области снижение цен на бензинСмотреть фотографии
21:23
Волгоградцы завершили выступления в Казани на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
21:00
Прения сторон, последнее слово Пака и вердикт присяжных: все подробности из судаСмотреть фотографии
20:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных и затяжных туманахСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде с 1 декабря на 57% подорожают социальные проездныеСмотреть фотографии
18:43
Деньги на самолеты: открывается выставка о помощи саратовцев воюющему СталинградуСмотреть фотографии
18:06
Волгоградец Кирилл Киватцев с победы начал турнир в ИталииСмотреть фотографии
17:46
Скончался директор новоаннинской школы №2 Владимир БорозденкоСмотреть фотографии
17:32
В Волжском мамашу-алкоголичку отправили в колонию за истязания грудничкаСмотреть фотографии
17:03
«Снисхождения не заслуживает»: присяжные признали водителя BMW Пака виновнымСмотреть фотографии
16:06
Участников перестрелки на ул. Штеменко нашли и задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
ДТП из-за бутылки? Фура с огурцами протаранила два авто в ВолжскомСмотреть фотографии
15:39
Гендиректора ростовского водоканала осудили за разглашение гостайныСмотреть фотографии
15:18
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками балансировку бюджета на 2026 годСмотреть фотографии
15:02
В Жирновске ордена Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
14:44
Т2 запустила бренд T2 AdTech – нового игрока на рекламном рынкеСмотреть фотографии
14:07
Двоих зумеров в Волжском поймали после серии дерзких краж из магазиновСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Волгоградский Детфонд объявил о приеме заявок на участие в литпремии им. БогомоловаСмотреть фотографии
13:22
«К убийству я не был готов»: водитель BMW Пак выступил на суде с последним словомСмотреть фотографии
 