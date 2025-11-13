Соседнюю с Волгоградской область атаковали украинские БПЛА

Атаку ВСУ отразили минувшей ночью в Ростовской области, где сбили 3 беспилотника. Всего с 23.00 ч. 12 ноября до 8.00 ч. 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
32 БПЛА – над территорией Курской области,
32 БПЛА – над территорией Белгородской области,
20 БПЛА – над территорией Воронежской области,
17 БПЛА – над акваторией Черного моря,
7 БПЛА – над территорией Республики Крым,
6 БПЛА – над территорией Орловской области,
5 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
4 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
2 БПЛА – над территорией Брянской области,
1 БПЛА – над территорией Тульской области,
1 БПЛА – над территорией Московского региона.