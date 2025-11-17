Экология

«Вонь такая, что на улицу боимся выйти»: волгоградцы пожаловались на странный химический запах в атмосфере

17.11.2025
В ночь с 16 на 17 ноября жители Красноармейского района Волгограда забили тревогу из-за странного химического запаха. Зловоние накрыло округу поздним вечером одновременно с туманом.

- Вонь на улице невозможно. Не припомню такого. Ни окно не открыть, ни на улицу выйти. В какой-то момент даже боялись спать ложиться, вдруг потом не проснёмся, — рассказала журналистам волгоградка Анастасия.

В социальных сетях тревожные сигналы поступили от жителей МКД в районе ДК «Строитель», с ул. Виноградной, с территории посёлка Сакко и Ванцетти, бульвара Энгельса.

Часть горожан утверждают, что схожий запах ранее ими наблюдался в других городах, где расположены предприятия химической промышленности, а часть предположила, что вонь может стоять из-за особенностей нефтепереработки и плохой проветриваемой территории во время тумана.

Отметим, официальная информация о причинах зловония отсутствует. Редакция попросила прокомментировать ситуацию специалистов облкомприроды. Ответ ведомства будет опубликован дополнительно.

