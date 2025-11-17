В Волгограде опровергли украинские фейки о попавшей в дом ракете ПВО

Антитеррористическая комиссия Волгоградской области и Telegram-канал «Война с фейками» опровергли информацию, которую распространяют украинские паблики о том, что в дом в Волгограде попала ракета ПВО.

- Фейк о том, что в дом угодила ракета ПВО разоблачают видео и фото с места происшествия. На кадрах очевидцев хорошо слышен характерный гул от летящего дрона, а затем взрыв, - говорится в сообщении.

Специалисты также указывают на то, что повреждения на многоэтажке соответствуют последствиям от попадания украинских полукустарных беспилотников самолётного типа. Также на этом и других зданиях нет следов попадания ракет российских комплексов ПВО, состоящих на вооружении у ВС РФ.

- Зато на каждом видео с места событий заметен пожар в здании, являющийся следствием атаки именно беспилотника, - отмечается в сообщении. - Инцидент еще раз подтверждает, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Данный фейк украинских Telegram-каналов не единичный. Авторы ресурса «Война с фейками» напоминают, что похожий случай был в Казани, где в многоэтажку угодили сразу два украинских беспилотника. Тогда киевские паблики также тиражировали фейки о том, что дом пострадал из-за работы российских РЭБ. Однако тот факт, что в одно и то же место угодили сразу два дрона ВСУ свидетельствует, что ПВО здесь не при чем.

Напомним, что в результате террористической атаки ВСУ в Волгограде три дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах получили повреждения, в доме на ул. Кропоткина произошёл пожар в квартире на одном из верхних этажей. Пострадали трое человек.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!