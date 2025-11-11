Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в Саратове





Минувшей ночью в Саратовской области во время очередной атаки беспилотников Украины пострадали несколько домов в Заводском районе Саратова, сообщает ИА «СарИнформ». В результате прилета БПЛА пострадала местная жительница.

– Врачи оказали пострадавшей помощь без госпитализации, – передает информагентство со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина. – Глава региона обсудил восстановление поврежденных конструкций домов и материальную поддержку гражданам, если выяснится, что их имуществу был причинен ущерб.

В школе рядом с поврежденными домами развернут пункт временного размещения. Сообщается также, что жители Саратова смогут вернуться в подвергшиеся атаке дома после обследования их и прилегающих территории специалистами. При необходимости граждан бесплатного разместят в гостиницах.

Напомним, Волгоград подвергся массированной атаке в ночь с 5 на 6 ноября. В результате попадания вражеского беспилотника в дом-высотку погиб 48-летний мужчина. Волгоградские власти обещали выплатить семье погибшего один миллион рублей в качестве поддержки.

Фото: Роман Бусаргин / t.me