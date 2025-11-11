Федеральные новости

Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в Саратове

Федеральные новости 11.11.2025 10:14
0
11.11.2025 10:14


Минувшей ночью в Саратовской области во время очередной атаки беспилотников Украины пострадали несколько домов в Заводском районе Саратова, сообщает ИА «СарИнформ». В результате прилета БПЛА пострадала местная жительница.

– Врачи оказали пострадавшей помощь без госпитализации, – передает информагентство со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина. – Глава региона обсудил восстановление поврежденных конструкций домов и материальную поддержку гражданам, если выяснится, что их имуществу был причинен ущерб.

В школе рядом с поврежденными домами развернут пункт временного размещения. Сообщается также, что жители Саратова смогут вернуться в подвергшиеся атаке дома после обследования их и прилегающих территории специалистами. При необходимости граждан бесплатного разместят в гостиницах.

Напомним, Волгоград подвергся массированной атаке в ночь с 5 на 6 ноября. В результате попадания вражеского беспилотника в дом-высотку погиб 48-летний мужчина. Волгоградские власти обещали выплатить семье погибшего один миллион рублей в качестве поддержки.

Фото: Роман Бусаргин / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
11.11.2025 10:14
Федеральные новости 11.11.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.11.2025 17:08
Федеральные новости 10.11.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.11.2025 19:41
Федеральные новости 07.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.11.2025 10:18
Федеральные новости 07.11.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2025 16:52
Федеральные новости 06.11.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
06.11.2025 12:38
Федеральные новости 06.11.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2025 12:38
Федеральные новости 05.11.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.11.2025 07:14
Федеральные новости 05.11.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2025 18:04
Федеральные новости 04.11.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.11.2025 12:07
Федеральные новости 04.11.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2025 12:02
Федеральные новости 01.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.11.2025 07:50
Федеральные новости 01.11.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 13:23
Федеральные новости 31.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 13:09
Федеральные новости 31.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 11:23
Федеральные новости 31.10.2025 11:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:01
Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 январяСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
05:57
ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеровСмотреть фотографии
21:47
Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубникаСмотреть фотографии
21:06
Таинственный город: известный фотограф совершил прогулку по туманным улицам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в ГородищеСмотреть фотографии
20:00
«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгограде вернули к жизни фонтан «Красные птицы» Петра ЧаплыгинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
 