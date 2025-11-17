Экономика

Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жилья

На территории Волгоградской области за период с января по октябрь 2025 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 903,4 тыс. кв. метров. Такие данные опубликовал Волгоградстат сегодня, 17 ноября. При этом большая часть жилья – это частные дома, которые построили сами себе жители региона. Так, индивидуальное жилищное строительство занимает 65,5% введенного в эксплуатацию жилья. А общий объем жилья, возведенного населением, составил   592,1 тыс. кв. метров. 

В то же время застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 311,3 тыс. кв. метров.

Больше всего жилья возводится в областном центре. В Волгограде в январе-октябре 2025 года построено 437,8 тыс. кв. метров жилой площади, или 48,5% от общего объема введенного в эксплуатацию.


13:43
Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жильяСмотреть фотографии
13:15
В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцевСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажераСмотреть фотографии
12:42
В аграрном университете открыли Конгресс-холл «Сады Придонья»Смотреть фотографии
12:41
Волгоградская область попала в первую двадцатку рейтинга ЗОЖСмотреть фотографии
11:45
Волгоградская область успешно завершила осеннюю посевную кампаниюСмотреть фотографии
11:19
Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме из Курска за срыв капремонта 381 домаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде опровергли украинские фейки о попавшей в дом ракете ПВОСмотреть фотографии
10:46
Появилось видео смертельного ДТП с горящими автомобилями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Тело мужчины нашли в сгоревшем сторожевом вагончике под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
«Родился в рубашке»: в Волгоградской области в жуткой аварии погибли двое, один чудом выжилСмотреть фотографии
10:00
Следком займётся преступлениями ВСУ против мирных жителей двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде экологи облкомприроды ищут источник жуткой химической вониСмотреть фотографии
09:37
«Красный октябрь» презентовал новые векторы развития на «Металл-Экспо'2025»Смотреть фотографии
09:00
Магнитная буря ударила по волгоградцам 17 ноябряСмотреть фотографии
08:18
33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографииСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
В СФР рассказали о пособиях для уволенных в декрете волгоградокСмотреть фотографии
07:23
В Минобороны рассказали о ночной атаке 36 украинских БПЛАСмотреть фотографии
06:41
«Вонь такая, что на улицу боимся выйти»: волгоградцы пожаловались на странный химический запах в атмосфереСмотреть фотографии
05:54
Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
МВД: мошенники обещают небывалые выплаты ветеранам трудаСмотреть фотографии
20:46
«Нужно через это пройти»: «Динамо-Синара» в гостях уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
20:18
«Ее свойства все еще не до конца изучены»: волгоградские прилавки заполонили лотки с «витаминными бомбами»Смотреть фотографии
19:41
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №11Смотреть фотографии
19:30
Волгоградский гармонист и песенница зажгли на шоу у Андрея МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
В ЦПКиО Волгограда появится хвойный уголок к Новому годуСмотреть фотографии
18:10
Природные парки Волгоградской области: путеводитель по заповедным уголкамСмотреть фотографии
17:30
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузах увеличится до 6 летСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №6Смотреть фотографии
16:10
Кирилл Киватцев дошел до полуфинала турнираСмотреть фотографии
 