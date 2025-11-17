Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жилья

На территории Волгоградской области за период с января по октябрь 2025 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 903,4 тыс. кв. метров. Такие данные опубликовал Волгоградстат сегодня, 17 ноября. При этом большая часть жилья – это частные дома, которые построили сами себе жители региона. Так, индивидуальное жилищное строительство занимает 65,5% введенного в эксплуатацию жилья. А общий объем жилья, возведенного населением, составил 592,1 тыс. кв. метров.
В то же время застройщиками-юридическими лицами введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 311,3 тыс. кв. метров.
Больше всего жилья возводится в областном центре. В Волгограде в январе-октябре 2025 года построено 437,8 тыс. кв. метров жилой площади, или 48,5% от общего объема введенного в эксплуатацию.