Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работу





Работодатели, нанимающие ветеранов специальной военной операции с ограничениями здоровья, заполнят две квоты на трудоустройство инвалидов. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас компании с сотрудниками более 35 человек обязаны выделять от двух до четырех процентов рабочих мест для людей с инвалидностью. Один принятый работник с инвалидностью I группы считается за двух с квотами. Теперь правило распространяется на ветеранов спецоперации с ограничениями по здоровью.

Ветераны СВО смогут получить индивидуальное сопровождение от центров занятости для бесплатного переобучения на востребованные профессии. Взамен работодатели смогут получить субсидии и софинансирование до 200 тысяч рублей для оборудования рабочих мест ветеранов с ограничениями по здоровью.