В Волгограде прошел педагогический форум «Школа будущего»

14 ноября в Волгограде состоялся форум «Школа будущего 2.0», объединивший более 400 педагогов региона. Форум стал площадкой для поиска практических решений, способных изменить облик современной школы.

Лучшие современные практики и тренды в образовании, развитие когнитивных способностей детей с помощью технологий искусственного интеллекта, повышение учебной мотивации, педагогическое лидерство и эффективное взаимодействие с новым поколением учеников стали главными темами форума.

Организатором в этом году выступила Ассоциация «ПСПиОН» при участии комитета образования и науки Волгоградской области.

– Главная задача форума – движение от отдельных инициатив к созданию целостной образовательной экосистемы, объединяющей педагогов в стремлении развивать современную, мотивирующую и открытую для инноваций школу, – отметила руководитель ассоциации Светлана Мамонтова.

Участников форума приветствовала председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся, член Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации, доктор экономических наук Валентина Иванова.

– Волгоградская область имеет сильные традиции в развитии образования и необходимой инфраструктуры. Работа губернатора и региональной администрации приносит заметные результаты. Я приехала на форум, чтобы обсудить трансформацию системы образования и увидеть технологии, которые применяют волгоградские педагоги. Сам факт проведения форума здесь говорит о том, что региону есть чем делиться и чему учиться. В области выстраивается эффективная система взаимодействия родительского сообщества и школьного питания. А образование традиционно включает обучение, воспитание и питание – и сегодня эти компоненты требуют нового взгляда, – отметила эксперт.

Отметим, мероприятие прошло при поддержке региональной компании «Виво Маркет», в нем приняли участие представители комитета образования и науки Волгоградской области, департамента образования администрации Волгограда, начальники районных управлений образования, директора школ, учителя-наставники и молодые педагоги.

Спикерами форума выступили эксперты федерального уровня из Москвы, Челябинска и Череповца. Среди них – призеры всероссийских конкурсов «Учитель года» Диана Минец и Светлана Видакас, кандидат педагогических наук Наталия Сченснович, а также практики в области образовательных коммуникаций и технологий. В своих выступлениях они осветили ключевые темы форума: цифровизацию, педагогическое лидерство, работу с мотивацией и здоровьесберегающие технологии.

Учитель русского языка и литературы Диана Минец из Вологодской области представила коллегам возможности digital-педагогики.

– Я стремлюсь соединять традицию и классику с современными форматами, которые близки детям. Любой учитель может это применять. Например, мои ученики создавали “резюме” лицеистов ко дню Царскосельского лицея или собирали капсульный гардероб эпохи Онегина, опираясь на комментарии Лотмана. Такие задания требуют глубокого погружения в материал и позволяют работать не с тетрадью “для галочки”, а с живой современной подачей. Тот же формат можно использовать, создавая резюме Софьи Ковалевской или Альберта Эйнштейна, – отметила призёр конкурса «Учитель года России».

В ходе секций форума педагоги обсудили интеграцию новых технологий и современных подходов в образовательный процесс, позволяющих делать уроки по-настоящему живыми и вовлекающими, а обучение – осознанным и мотивирующим для школьников. Особое внимание участники уделили развитию педагогического лидерства, бесконфликтной коммуникации и трансформации роли учителя в эпоху цифровых перемен.

– Форум дал уникальный шанс познакомиться с новыми практиками, обсудить их с коллегами и понимать, как внедрять эти идеи в школах. После прошлогоднего форума мы ещё долго обсуждали услышанное и активно пробовали применять новые подходы в работе, – поделился Александр Маймин, директор лицея №6 Ворошиловского района Волгограда, – уверен, что и в этом году нас ждут открытия и инновационные форматы, которые помогут педагогам идти в ногу со временем и делать образование более современным и эффективным.