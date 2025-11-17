Общество

Ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк скончалась на 88-м году

17.11.2025
Печальную новость сообщили в ВГТРК. В возрасте 87 лет скончалась ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк. Она посвятила своей любимой профессии более 40 лет. 

Людмила Гаврилюк пришла на телевидение в 1961 году после окончания педагогического института. Была главным редактором детско-молодежных программ, а затем стала главредом фильмопроизводства. Она была автором таких фильмов, как «Никогда не идите войной на Россию», «Георгий Жуков», «Сталинградские Мадонны». При создании фильмов она многое пропускала через себя. Во время Сталинградской битвы она была в эвакуации, но видела, каким был город после войны и как он возрождался. 

За цикл телепрограмм к 60-летию Сталинградской битвы Людмила Михайловна была удостоена первой премии Союза журналистов России. Она воспитала целое поколение телевизионных журналистов. 

В одном из интервью Людмила Гаврилюк говорила, что свою телевизионную судьбу считает счастливой.

