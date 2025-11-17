Людмила Гаврилюк пришла на телевидение в 1961 году после окончания педагогического института. Была главным редактором детско-молодежных программ, а затем стала главредом фильмопроизводства. Она была автором таких фильмов, как «Никогда не идите войной на Россию», «Георгий Жуков», «Сталинградские Мадонны». При создании фильмов она многое пропускала через себя. Во время Сталинградской битвы она была в эвакуации, но видела, каким был город после войны и как он возрождался.