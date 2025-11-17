33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографии

В Волгограде оперативниками задержан очередной подозреваемый в незаконном обороте порнографических материалов. 33-летний мужчина подозревается в незаконном распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.
По данным ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградец нашел в теневом сегменте Интернета порнографические материалы, на которых изображены несовершеннолетние, и скачал на свой мобильный телефон. После чего под женским никнеймом распространил в одной из социальных сетей, отправив сообщения пользователям.
В ходе обысков полицейские изъяли у него ноутбук, средства мобильной связи. Мужчина признался и раскаялся в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ – «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
Видео ГУ МВД по Волгоградской области