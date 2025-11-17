Расследования

33-летнего волгоградца задержали за рассылку детской порнографии

17.11.2025
В Волгограде оперативниками задержан очередной подозреваемый в незаконном обороте порнографических материалов. 33-летний мужчина  подозревается в незаконном распространении в сети Интернет порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградец нашел в теневом сегменте Интернета порнографические материалы, на которых изображены несовершеннолетние, и скачал на свой мобильный телефон. После чего под женским никнеймом  распространил в одной из социальных сетей, отправив сообщения пользователям. 

В ходе обысков полицейские изъяли у него ноутбук, средства мобильной связи. Мужчина признался и раскаялся в содеянном. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ – «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Напомним, на днях в Волгограде был задержан 31-летний мужчина по подозрению в совершении аналогичного преступления. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

