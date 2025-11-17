Расследования

Под Волгоградом лодочника осудят за пьяные покатушки и гибель пассажира на Дону

Расследования 17.11.2025 15:22
Перед судом в Волгоградской области предстанет 35-летний житель Калачевского района, который в мае текущего года допустил опрокидывание лодки с пассажирами и гибель мужчины на Дону. За содеянное лодочнику грозит до 5 лет лишения свободы, передает V102.RU.

Как сообщили в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России, уголовное дело завершено и направлено для рассмотрения в суд.

Лодочник обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Установлено, что 30 мая 2025 года он под воздействием алкоголя и наркотиков управлял лодкой «Крым» без прав. В результате опасного маневра судно, на котором в качестве пассажиров находились трое мужчин и подросток, перевернулось. Спастись не удалось 45-летнему мужчине. Он утонул, а остальные смогли всплыть и выбраться из воды. Это произошло в 30 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что погибший был владельцем лодки, но находился на борту в качестве пассажира. 

Фото: Южной транспортной прокуратуры

