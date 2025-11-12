Гендиректора ростовского водоканала осудили за разглашение гостайны





Ростовский суд вынес приговор генеральному директору АО «Ростовводоканал». Как сообщает Привет-Ростов, Евгений Юркин признан виновным в разглашении государственной тайны. Доказательства в отношении него были собраны на основе материалов УФСБ России по Ростовской области.

Согласно обвинительному заключению, Юркин ранее направил несекретной почтой в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области комплект документов, в котором содержались сведения, составляющие гостайну, а именно информацию о критически важной инфраструктуре Ростова-на-Дону. В связи с этим, пришел к выводу суд, данные сведения стали достоянием лица, не имеющего доступ к гостайне.

Приговор Юркину зачитали сегодня в Ростовском областном суде. Признав руководителя АО виновным, суд назначил ему полтора года в колонии-поселении.

Фото: Привет-Ростов