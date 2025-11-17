



17 ноября в Красноармейском районе Волгограда экологи облкомприроды приступили к поиску источника неприятного запаха, о котором ранее сообщали местные жители. В ведомстве подтвердили, что за минувшую ночь на регионально горячую линию поступил шквал звонков от встревоженных волгоградцев.

- В ночь с 16 на 17 ноября в Региональный центр экологического контроля поступило 10 жалоб (в основном из Красноармейского района) на неприятный запах, - сообщили в пресс-службе комитета.

На текущий момент специалисты уже работают в Красноармейском районе. Мобильная лаборатория проводит объезд точек, с которых поступили обращения горожан.

Отметим, массовые сообщения об удушливом химическом запахе начали поступать от жителей южной окраины Волгограда около полуночи. Часть граждан сравнивают вонь с запахом бытового газа. Зловоние появилось практически одновременно с туманом. Многие жители предпочли плотно закупорить окна и отказаться от похода на улицу, опасаясь негативного воздействия выбросов на здоровье.

Фото из архива ИА «Высота 102»