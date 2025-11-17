Общество

Волгоградское УФАС выдало «черную метку» фирме из Курска за срыв капремонта 381 дома

Общество 17.11.2025 11:19
17.11.2025 11:19


Компания из Курска включена в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение приняло Волгоградское УФАС. ООО «СО.ЮЗ» по условиям двух заключенных с региональным фондом капремонта договоров еще в июне 2024 года должно было выполнить работы по оценке технического состояния 381 МКД, разработке проектной документации на проведение капремонта домов. Однако за полтора года нерадивый подрядчик так и не приступил к выполнению предусмотренных контрактом работ. 

В связи с неисполнением договорных обязательств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региональный оператор в одностороннем порядке отказался от исполнения двух договоров, заключенных с подрядной организацией ООО «СО.ЮЗ», и обратился в антимонопольный орган с просьбой включить компанию в реестр недобросовестных подрядных организаций. 

Теперь фирма из Курска не сможет участвовать в закупках по оказанию услуг по капремонту. 

Как следует из данных сервиса по проверке контрагентов Seldon.Basis, ООО «СО.ЮЗ» — юридическое лицо с маленьким уставным капиталом, было создано 29.11.2023 года и зарегистрировано в Курске. Генеральным директором компании является Евгений Валентинович Пинаев. Специализируется компания на строительстве жилых и нежилых зданий. 

Интересно, что существует еще одна компания с абсолютно таким же названием, но зарегистрированная в Москве. Возглавляет ее Владимир Валентинович Пинаев. Фирма также специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Интересно, что эта организация с 12 ноября 2025 года также включена в реестр недобросовестных поставщиков. 

Согласно открытым источникам, московское ООО «СО.ЮЗ» фигурирует в судебных спорах со строительной компанией, руководитель которой в ноябре 2025 года был осужден по делу о хищениях средств при строительстве курских фортификационных сооружений. 

