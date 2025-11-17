Общество

Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособия

Общество 17.11.2025 16:03
0
17.11.2025 16:03


Руднянский районный суд Волгоградской области удовлетворил исковые требования отчима погибшего участника СВО о лишении права на получение выплат биологического отца его пасынка. 

На суде было установлено, что родной отец Сергея Ч. не выполнял родительские обязанности -  материальную помощь не оказывал, алименты не платил. Кроме того, он более двадцати лет даже не общался с сыном. Фактически воспитанием юноши занимался его отчим. Это было подтверждено решением Майкопского городского суда Адыгеи. 

Изучив все доводы, суд принял решение об удовлетворении исковых требований.

Решением Руднянского районного суда Волгоградской области ответчик лишен права на получение выплат  - единовременного пособия и  страховых сумм в связи с гибелью его сына в СВО.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


