Магнитная буря ударила по волгоградцам 17 ноября

Общество 17.11.2025 09:00
Сегодня, 17 ноября, очередная магнитная буря добралась до земли. Резкий рост геомагнитной активности начался с полуночи и продлится примерно до 13-00 ч. В этот период сила бури может достигать 5 баллов. И лишь после обеда, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, геомагнитная обстановка станет поспокойнее. 

Причина магнитной бури – гигантская вспышка на солнце. Ее мощность достигла колоссального уровня X4.0. Метеозависимые волгоградцы могут ощутить на себе последствия этого явления – ухудшение самочувствия, которое может выразиться в понижении или повышении артериального давления, депрессии и сонливости.  


