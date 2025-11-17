В Минобороны рассказали о ночной атаке 36 украинских БПЛА





В ночь с 16 на 17 ноября ВСУ вновь предприняли отчаянную попытку атаковать тыловые регионы России с помощью БПЛА. По данным Минобороны, террористическая атака была отражена дежурными расчётами ПВО.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Основной удар пришёлся на Брянскую область. Здесь в воздушном пространстве ликвидированы 14 БПЛА, ещё 8 были сбиты в Тамбовской, 5 – в Ульяновской, 4 в Воронежской, 3 в Орловской, и по одному в Нижегородской и Тверской областях.

Отметим, Волгоградскую область смертоносные аппараты обошли стороной. Минувшей ночью беспилотная опасность в регионе не объявлялась, аэропорт в Волгограде работает по обычному расписанию. Задержек в прибытии и отправлении авиарейсов нет.