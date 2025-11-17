В СФР рассказали о пособиях для уволенных в декрете волгоградок





В ближайшее время в России начнёт действовать новый стандарт поддержки государства уволенных мам. По информации «Парламентской газеты», Социальный фонд разработал проект приказа, упорядочивающий выплату пособия женщинам, уволенным во время декрета, а также студенткам вузов и колледжей.

- Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полномочий нотариуса, статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию, - уточняют журналисты.

Для оформления мер поддержки государства волгоградки, оказавшиеся в такой ситуации, смогут обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Новый стандарт также уточняет сроки рассмотрения такого рода заявлений с десяти до двух дней.

Отметим, до 1 сентября 2025 года студентки могли рассчитывать лишь на выплату декретных в размере стипендии, однако этой осенью соответствующие полномочия были переданы в Соцфонд, а объём государственной поддержки вырос до 90 тыс. рублей. На текущий момент мерой поддержки воспользовались 746 юных мам. В следующем году власти рассчитывают отправить в декрет 13,5 тыс. студенток.