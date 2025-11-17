Расследования

В СФР рассказали о пособиях для уволенных в декрете волгоградок

17.11.2025 07:39
В ближайшее время в России начнёт действовать новый стандарт поддержки государства уволенных мам. По информации «Парламентской газеты», Социальный фонд разработал проект приказа, упорядочивающий выплату пособия женщинам, уволенным во время декрета, а также студенткам вузов и колледжей.

- Выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, полномочий нотариуса, статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию, - уточняют журналисты.

Для оформления мер поддержки государства волгоградки, оказавшиеся в такой ситуации, смогут обратиться в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Новый стандарт также уточняет сроки рассмотрения такого рода заявлений с десяти до двух дней.

Отметим, до 1 сентября 2025 года студентки могли рассчитывать лишь на выплату декретных в размере стипендии, однако этой осенью соответствующие полномочия были переданы в Соцфонд, а объём государственной поддержки вырос до 90 тыс. рублей. На текущий момент мерой поддержки воспользовались 746 юных мам. В следующем году власти рассчитывают отправить в декрет 13,5 тыс. студенток.

Лента новостей

07:39
В СФР рассказали о пособиях для уволенных в декрете волгоградокСмотреть фотографии
07:23
В Минобороны рассказали о ночной атаке 36 украинских БПЛАСмотреть фотографии
06:41
«Вонь такая, что на улицу боимся выйти»: волгоградцы пожаловались на странный химический запах в атмосфереСмотреть фотографии
05:54
В Волгоградской области туманы задержаться до 18 ноябряСмотреть фотографии
21:10
МВД: мошенники обещают небывалые выплаты ветеранам трудаСмотреть фотографии
20:46
«Нужно через это пройти»: «Динамо-Синара» в гостях уступило «Астраханочке»Смотреть фотографии
20:18
«Ее свойства все еще не до конца изучены»: волгоградские прилавки заполонили лотки с «витаминными бомбами»Смотреть фотографии
19:41
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №11Смотреть фотографии
19:30
Волгоградский гармонист и песенница зажгли на шоу у Андрея МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:50
В ЦПКиО Волгограда появится хвойный уголок к Новому годуСмотреть фотографии
18:10
Природные парки Волгоградской области: путеводитель по заповедным уголкамСмотреть фотографии
17:30
Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузах увеличится до 6 летСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №6Смотреть фотографии
16:10
Кирилл Киватцев дошел до полуфинала турнираСмотреть фотографии
15:32
«Выбирают даже старенькие квартиры»: в Волгограде из-за введения платных парковок вырос спрос на дворы со шлагбаумомСмотреть фотографии
14:47
Власти Волгограда отчитались о ликвидации последствий ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
14:32
Разовая акция или новая традиция? Из-за аномального тепла в Волгограде созрела клубникаСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Владимиром СмольяковымСмотреть фотографии
13:17
Волгоградский студент закредитовался и перевел деньги мошенникамСмотреть фотографии
12:37
В СНТ под Волгоградом украинские БПЛА упали на частные домаСмотреть фотографии
12:00
«Даже о детях никто не подумал»: волгоградцы бьют тревогу из-за нехватки транспорта в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
11:25
Волгоградцы возвращаются в дома, атакованные дронами ВСУСмотреть фотографии
11:07
Появились кадры с места смертельного ДТП под Волгоградом, где погибли троеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Трое человек погибли в ДТП с лесовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде и области ожидается гололедица и дожди на новой неделеСмотреть фотографии
08:53
Всё, что известно о новом теракте ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:01
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных атак БПЛАСмотреть фотографии
07:54
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 17 БПЛАСмотреть фотографии
02:22
В Волгограде ликвидирован пожар в доме после атаки дронами ВСУСмотреть фотографии
 